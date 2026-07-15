Messi i Kane zgaszeni. Półfinał mundialu mocno rozczarowuje

Anglia i Argentyna nie spełniły oczekiwań w pierwszej połowie półfinału mistrzostw świata. Po 45 minutach kibice obejrzeli przede wszystkim twardą walkę i niewiele piłkarskiej jakości.

Associated Press / ALamy Na zdjęciu: Messi i Spence

Messi i Kane odcięci od gry

Spotkanie od początku było bardzo zamknięte. Obie reprezentacje skupiały się na odbiorze piłki i neutralizowaniu atutów rywala, przez co akcje ofensywne należały do rzadkości. Mecz był często przerywany faulami, a szarpana gra skutecznie odbierała widowisku tempo i płynność.

Największym rozczarowaniem pierwszej części była postawa liderów obu zespołów. Lionel Messi praktycznie nie uczestniczył w grze ofensywnej Argentyny. Anglicy skutecznie odcinali go od podań, przez co mistrz świata nie miał okazji kreować sytuacji ani zagrozić bramce rywali.

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Niewiele więcej mógł pokazać Harry Kane. Kapitan reprezentacji Anglii przez większość pierwszej połowy był osamotniony w ataku i rzadko otrzymywał piłki w dogodnych strefach. W efekcie jeden z najlepszych napastników świata pozostawał niemal niewidoczny.

Częściej przy piłce utrzymywali się Anglicy, ale niewiele z tego wynikało. Mimo delikatnej przewagi mecz był bardzo wyrównany. W pierwszych 45 minutach więcej było walki, pojedynków i przewinień niż klarownych okazji bramkowych. Na zwycięzcę tego półfinału czeka już Hiszpania, natomiast przegrany zmierzy się z Francją w meczu o trzecie miejsce.