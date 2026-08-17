Jamie Vardy wyląduje w Ameryce Południowej? To byłaby sensacja

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jamie Vardy

Sao Paulo złożyło ofertę Jamiemu Vardy’emu

Jamie Vardy wraz z końcem czerwca rozstał się z US Cremonese. Wygasł wówczas jego kontrakt z włoskim klubem, a 39-letni napastnik nie zdecydował się na przedłużenie współpracy po spadku tej drużyny do Serie B. Doświadczony snajper nie zamierza jednak jeszcze kończyć kariery i obecnie rozgląda się za nowym pracodawcą. Mimo upływu lat wciąż może stanowić interesującą opcję dla wielu zespołów, które szukają skutecznego oraz rutynowanego napastnika.

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że chrapkę na sprowadzenie Vardy’ego ma West Ham United. Jak donosi Gabriel Sa, mający ogromne doświadczenie gwiazdor wzbudził zainteresowanie także Sao Paulo FC. Brazylijski klub miał już złożyć Anglikowi ofertę, a teraz wszystko zależy od jego decyzji. Czas pokaże, czy słynny snajper zdecyduje się na przeprowadzkę do Ameryki Południowej i rozpocznie nowy etap swojej bogatej kariery.

Vardy najbardziej zasłynął z występów w Leicester City, którego barw bronił w latach 2012-2025. 26-krotny reprezentant Anglii rozegrał dla ekipy Lisów aż 500 spotkań, zdobywając 200 bramek oraz notując 71 asyst. W poprzednim sezonie występował natomiast w Cremonese. Na boiskach Serie A pojawił się 29 razy, strzelił 7 goli i dołożył 3 ostatnie podania.