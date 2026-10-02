Roma była dogadana z piłkarzem Realu. Mourinho powiedział „NIE”

Endrick był blisko, żeby latem dołączyć do AS Romy na zasadzie wypożyczenia. La Gazzetta dello Sport informuje, że w ostatniej chwili do pozostania w Realu Madryt przekonał go Jose Mourinho. Mimo to Giallorossi w styczniu mogą wrócić po napastnika.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Endrick miał grać w Romie. Mourinho go zatrzymał

AS Roma zaszalała w trakcie letniego okna transferowego, wydając na wzmocnienia ponad 120 milionów euro. Drużyna, której trenerem jest Gian Piero Gasperini ściągnęła wielu ciekawych zawodników. Do zespołu dołączyli m.in. Rodrigo Mora, Santiago Castro, Konstantinos Koulierakis czy Nahuel Molina. Efektem jest fantastyczny początek sezonu. Rzymianie po 5. kolejkach są liderem tabeli Serie A z dorobkiem 13 punktów.

Wśród nowych nabytków włoskiego klubu miał być również Endrick. Jak donosi La Gazzetta dello Sport, młody napastnik miał przenieść się do Rzymu w ramach wypożyczenia, które praktycznie było już uzgodnione. W ostatniej chwili piłkarza do pozostania w Realu Madryt przekonał Jose Mourinho.

Ze względu na brak minut Endrick ponownie znalazł się pod lupą Romy. Niewykluczone, że w styczniu temat wypożyczenia ponownie wróci. Włoski klub zamierza przyglądać się uważnie jego sytuacji i jeśli nie zacznie grać regularnie w barwach Los Blancos, spróbują ściągnąć go do siebie. Warto dodać, że drugą część poprzedniego sezonu spędził w Lyonie, gdzie imponował formą na boiskach Ligue 1.

W tym sezonie Endrick ma tylko jedno spotkanie na swoim koncie. Pojawił się na boisku w meczu z Elche i przebywał na nim przez cztery minuty. W rywalizacji z Rayo Vallecano i Atletico Madryt nie podniósł się z ławki. Pozostałe spotkania opuścił ze względu na kontuzję mięśniową.