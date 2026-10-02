Real ma problem z gwiazdą. Vinicius Junior sam to przyznał

Vinicius Junior otwarcie ocenił swój początek sezonu. Według informacji internetowego wydania dziennika "AS", gwiazda Realu Madryt jest świadoma, że daleko mu do najlepszej formy.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior zaskoczył szczerością

Vinicius Junior nie ukrywa, że jego dyspozycja nie spełnia oczekiwań. Brazylijczyk rozpoczął sezon 2026/27 znacznie poniżej swojego standardu i sam dostrzega problem. W ośmiu występach dla Realu Madryt zdobył zaledwie jedną bramkę, co stanowi jego najsłabszy start sezonu od czasu pandemii koronawirusa.

Według informacji internetowego wydania dziennika „AS”, brazylijski skrzydłowy ma świadomość, że musi wrócić na poziom, do którego przyzwyczaił kibiców. Piłkarz nie szuka przy tym usprawiedliwień. Ma uważać, że odpowiedzialność za słabsze występy i niewielką liczbę trafień spoczywa przede wszystkim na nim.

Problem zawodnika ekipy z La Liga nie ogranicza się jednak wyłącznie do przygotowania fizycznego. Vinicius Junior ma dostrzegać również wpływ kwestii mentalnych, nastawienia oraz emocji na swoją grę. To właśnie te elementy chce poprawić, aby ponownie stać się zawodnikiem, który regularnie decyduje o losach spotkań.

Gigant ligi hiszpańskiej zamierza pomóc Brazylijczykowi w odzyskaniu właściwego rytmu. Źródło podkreśla, że klub nadal mocno wierzy w swojego zawodnika. Szczególne znaczenie ma mieć stanowisko Jose Mourinho, który traktuje Viniciusa Juniora jako ważną część swojego projektu i zamierza nadal stawiać na niego w podstawowym składzie.

Ogólnie dla Realu powrót Brazylijczyka do wysokiej dyspozycji może mieć duże znaczenie w obliczu problemów zespołu. Sam Vinicius Junior ma natomiast jasno określony cel, aby odzyskać skuteczność, pewność siebie i poziom, który wcześniej uczynił go jedną z najważniejszych postaci madryckiego zespołu.