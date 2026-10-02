Adrian Siemieniec z poważną karą. Komisja Ligi wydała werdykt

17:37, 2. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Ekstraklasa.org

Adrian Siemieniec poznał karę za kontakt z sędzią przed meczem Jagiellonii Białystok. Ekstraklasa.org poinformowała o sześciu meczach dyskwalifikacji i 100 tys. zł grzywny.

Adrian Siemieniec
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Padła decyzja w sprawie Adriana Siemieńca

Adrian Siemieniec nie uniknął konsekwencji afery opisanej przez WP SportoweFakty. Komisja Ligi zakończyła postępowanie dotyczące kontaktu trenera Jagiellonii Białystok z sędzią Arkadiuszem Kamilem Wójcikiem. Szkoleniowiec chciał uzyskać informacje związane z możliwością otrzymania przez jego zawodników żółtych kartek.

Komisja Ligi nałożyła na Siemieńca sześć meczów dyskwalifikacji, 100 tysięcy złotych kary oraz zakaz udziału w zawodach Ekstraklasy przez dwa lata w zawieszeniu na trzy lata. Opublikowano też uzasadnienie kary.

„Zdaniem Komisji, trener A. Siemieniec kontaktując się z Sędzią Wójcikiem w zakresie niedozwolonej pomocy, którą chciał otrzymać od sędziego Pawła Raczkowskiego przed meczem 33. kolejki Ekstraklasy, naruszył obowiązki nałożone na trenerów Konwencją Trenerską w szczególności obowiązek przestrzegania zasad etyki i fair play” – przekazano w wiadomości opublikowanej na stronie Ekstraklasa.org.

Konsekwencje poniósł również Arkadiusz Kamil Wójcik. Komisja uznała, że arbiter naruszył przepisy Konwencji Sędziowskiej, utrzymując niedozwolony kontakt z przedstawicielem klubu. „Rola sędziego wymaga najwyższych standardów etycznych, profesjonalizmu oraz bezstronności. Sędzia jest gwarantem prawidłowego i sprawiedliwego przebiegu rywalizacji sportowej” – podkreślono w oficjalnym komunikacie.

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Karę grzywny otrzymał także Paweł Raczkowski. Komisja uznała, że sędzia zbyt późno poinformował Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN o sprawie. „Obowiązek ten powinien być zrealizowany przez sędziego bez nieuzasadnionego opóźnienia – czyli przy najbliższej możliwej okazji lub niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia rodzącego ten obowiązek” – wyjaśniła Komisja Ligi.

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