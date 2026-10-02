Man City złożył apelację od decyzji niezależnej komisji Premier League. Jak przekazało biuro prasowe klubu, wcześniejsze ustalenia zostały zakwestionowane i wskazane zostały błędy.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City kontratakuje

Man City nie zamierza pozostawić sprawy bez dalszego ciągu. Klub oficjalnie potwierdził, że 1 października o godzinie 19:00 wniósł kompleksową apelację od wyroku wydanego w postępowaniu dotyczącym naruszeń przepisów finansowych.

Władze ekipy z Etihad Stadium stanowczo podtrzymują swoje stanowisko. W komunikacie podkreślono, że klub uważa się za niewinny zarzutów przedstawionych przez Premier League, a jego argumentację mają wspierać obszerne materiały dowodowe.

Biuro prasowe Manchesteru City przekazało również, że klub będzie respektował zasady należytego procesu. Jednocześnie zapowiedziano ograniczenie komentarzy na temat sprawy do momentu zakończenia całego postępowania apelacyjnego.

Postępowanie dotyczy 115 zarzutów związanych z finansami klubu w latach 2009-2018. Niezależna komisja uznała Manchester City za winny zdecydowanej większości z nich. Na tym etapie nie ustalono jeszcze ostatecznego wymiaru sankcji. Teraz sprawa wchodzi w kolejny etap. Apelacja może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych losów postępowania, a klub z Etihad Stadium zamierza wykorzystać dostępne procedury, aby podważyć ustalenia komisji.

Tymczasem już 11 października The Citizens wrócą do ligowego grania. Man City zmierzy się wówczas na wyjeździe z Liverpoolem. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30. Man City powalczy o swoje szóste zwycięstwo w tej kampanii w lidze angielskiej.