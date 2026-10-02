Polska – Rumunia: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (02.10.2026)

Reprezentacja Polski zagra z Rumunią. Spotkanie trzeciej kolejki fazy zasadniczej Ligi Narodów odbędzie się w piątek, 2 października 2026 roku. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska – Rumunia: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski podejmie Rumunię w trzecim spotkaniu obecnej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwoni rywalizują w dywizji B, a oprócz piątkowego rywala w grupie znajdują się również Szwecja oraz Bośnia i Hercegowina. Spotkanie na PGE Narodowym będzie kolejną okazją dla zespołu Jana Urbana do zdobycia punktów.

Polacy po dwóch kolejkach mają na koncie jeden punkt. Na inaugurację zremisowali bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną, natomiast w drugim meczu przegrali ze Szwecją (1:3). Rumunia również nie rozpoczęła rozgrywek najlepiej. Najpierw przegrała ze Skandynawami (1:2), a następnie uległa Bośni i Hercegowinie (2:4).

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Polska – Rumunia: transmisja TV

Mecz Polska – Rumunia będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisję spotkania przeprowadzą TVP 1 oraz TVP Sport. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:45. Spotkanie skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Transmisja w TVP Sport rozpocznie się już o 19:45, natomiast TVP 1 pokaże studio przedmeczowe od 20:25.

Polska – Rumunia: transmisja online

Spotkanie Polska – Rumunia będzie można również obejrzeć przez internet. Transmisja online zostanie udostępniona na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Przekaz będzie dostępny także na urządzeniach Smart TV.