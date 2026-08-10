Jamie Vardy może wrócić do Anglii. Chce go londyński klub

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jamie Vardy

West Ham United obserwuje sytuację Jamiego Vardy’ego

Jamie Vardy wraz z końcem czerwca rozstał się z US Cremonese. Wówczas wygasła umowa między stronami, a 39-letni napastnik nie zdecydował się na jej przedłużenie po spadku włoskiego klubu do Serie B. Doświadczony snajper chce jednak kontynuować karierę i obecnie poszukuje nowego zespołu. Mimo zaawansowanego wieku wciąż może być atrakcyjną opcją dla wielu drużyn.

Jak poinformowała stacja „Sky Sports”, Vardy może zaliczyć miękkie lądowanie, ponieważ znalazł się na celowniku West Hamu United. Londyński klub bacznie obserwuje sytuację słynnego napastnika i rozważa jego zakontraktowanie. 39-latek miałby pomóc ekipie Młotów w walce o szybki powrót do Premier League po niespodziewanej relegacji. Jego doświadczenie mogłoby okazać się dużym atutem.

Vardy najbardziej zasłynął z występów w Leicester City. 26-krotny reprezentant Anglii bronił barw zespołu popularnych Lisów w latach 2012-2025, rozgrywając łącznie 500 spotkań. W tym czasie zdobył 200 bramek oraz zanotował 71 asyst, co robi ogromne wrażenie. W poprzednim sezonie w koszulce Cremonese wystąpił w 29 meczach Serie A, strzelił siedem goli i dołożył trzy ostatnie podania.