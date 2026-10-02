Ponad 100 milionów euro! Barcelona wyceniła tak swojego napastnika

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona podjęła decyzję

FC Barcelona zdecydowała, że Hamza Abdelkarim pozostanie w pierwszym zespole również w tym sezonie. Klub odrzucił tym samym możliwość wypożyczenia zawodnika, mimo że już wcześniej pojawiały się konkretne propozycje w tej sprawie.

„Sport” informuje, że decyzja jest efektem błyskawicznego rozwoju Abdelkarima. Napastnik trafił do Barcelony w styczniu 2026 roku na zasadzie wypożyczenia i początkowo występował w drużynie młodzieżowej. Jego postępy sprawiły jednak, że sztab szkoleniowy zaczął coraz poważniej rozważać jego awans do seniorskiej piłki.

Barcelona ostatecznie zdecydowała się zabezpieczyć przyszłość Egipcjanina. Klub zdecydował się na transfer definitywny, poprawienie warunków finansowych oraz przedłużenie umowy. W kontrakcie znajdzie się także klauzula odstępnego wynosząca ponad 100 milionów euro. To wyraźny sygnał, jak wysoko przy Camp Nou oceniają potencjał młodego napastnika.

Abdelkarim nie dostał jeszcze wielu okazji do gry w pierwszym zespole. Jego dotychczasowy dorobek ogranicza się do jednego występu, przeciwko Rayo Vallecano. Hansi Flick i jego współpracownicy są jednak pod wrażeniem jego siły fizycznej, skuteczności pod bramką oraz rozumienia gry na pozycji numer dziewięć. Barcelona zakłada, że w tym sezonie Egipcjanin może pojawić się na boisku w mniej więcej 10-15 spotkaniach.

Na razie Abdelkarim musi zaakceptować rywalizację o miejsce w składzie. Przed nim są między innymi Raphinha oraz Gabriel Jesus. W klubie wierzą jednak, że cierpliwy rozwój może sprawić, że 19-latek w przyszłości stanie się długoterminowym rozwiązaniem na pozycji środkowego napastnika.