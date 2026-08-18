Ipswich Town złożyło kolejną ofertę za mistrza świata. Transfer coraz bliżej

Ipswich Town walczy o pozyskanie Exequiela Palaciosa z Bayeru Leverkusen. Fabrizio Romano ujawnił, że beniaminek Premier League złoży kolejną ofertę za Argentyńczyka.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gary O'Neil

Exequiel Palacios dostał ofertę z Ipswich Town

Ipswich Town nie rezygnuje z transferu Exequiela Palaciosa. Beniaminek Premier League złożył Bayerowi Leverkusen nową ofertę za argentyńskiego pomocnika. Fabrizio Romano przekazał, że negocjacje mogą wkrótce wejść w decydującą fazę.

Według włoskiego dziennikarza Ipswich jest obecnie optymistycznie nastawione do finalizacji transferu. Jeśli rozmowy będą przebiegały zgodnie z planem, porozumienie może zostać osiągnięte nawet w ciągu najbliższych dni. Na ten moment nie ma jeszcze pełnej zgody między klubami, ale sytuacja zmierza w kierunku transferu.

Jeszcze niedawno rozmowy obu klubów zostały tymczasowo wstrzymane. Powodem była pierwsza propozycja Ipswich, opiewająca na około 20 milionów euro. Palacios ma ważny kontrakt z Bayerem do czerwca 2030 roku. Niemiecki klub nie musi podejmować decyzji o sprzedaży pod presją czasu. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że kwota w okolicach 40 milionów euro mogłaby skłonić Leverkusen do poważnego rozważenia sprzedaży mistrza świata.

🚨🚜 EXCL: Ipswich Town have sent new official bid to Bayer Leverkusen for Exequiel Palacios.#ITFC optimistic to close the deal in the next hours if all goes to plan, still not agreed but on track. pic.twitter.com/nH6lif8UsZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026

Palacios ma być zainteresowany przeprowadzką do Premier League i według wcześniejszych informacji miał już przekazać Bayerowi, że chciałby spróbować swoich sił w Anglii. Do Bayeru trafił z River Plate w 2020 roku. 27-latek ma na koncie 41 występów w reprezentacji Argentyny, z którą w 2022 roku świętował zdobycie mistrzostwa świata w Katarze.