Ipswich Town złożyło kolejną ofertę za mistrza świata. Transfer coraz bliżej

Exequiel Palacios dostał ofertę z Ipswich Town
Ipswich Town nie rezygnuje z transferu Exequiela Palaciosa. Beniaminek Premier League złożył Bayerowi Leverkusen nową ofertę za argentyńskiego pomocnika. Fabrizio Romano przekazał, że negocjacje mogą wkrótce wejść w decydującą fazę.
Według włoskiego dziennikarza Ipswich jest obecnie optymistycznie nastawione do finalizacji transferu. Jeśli rozmowy będą przebiegały zgodnie z planem, porozumienie może zostać osiągnięte nawet w ciągu najbliższych dni. Na ten moment nie ma jeszcze pełnej zgody między klubami, ale sytuacja zmierza w kierunku transferu.
Jeszcze niedawno rozmowy obu klubów zostały tymczasowo wstrzymane. Powodem była pierwsza propozycja Ipswich, opiewająca na około 20 milionów euro. Palacios ma ważny kontrakt z Bayerem do czerwca 2030 roku. Niemiecki klub nie musi podejmować decyzji o sprzedaży pod presją czasu. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że kwota w okolicach 40 milionów euro mogłaby skłonić Leverkusen do poważnego rozważenia sprzedaży mistrza świata.
Palacios ma być zainteresowany przeprowadzką do Premier League i według wcześniejszych informacji miał już przekazać Bayerowi, że chciałby spróbować swoich sił w Anglii. Do Bayeru trafił z River Plate w 2020 roku. 27-latek ma na koncie 41 występów w reprezentacji Argentyny, z którą w 2022 roku świętował zdobycie mistrzostwa świata w Katarze.