Inter skreślił piłkarza. Latem zostanie sprzedany

22:22, 16. maja 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  Nicolo Schira

Inter Mediolan planuje kadrę na przyszły sezon. W planach klubu nie znajduje się Benjamin Pavard. Jak podaje Nicolo Schira, obrońca zostanie sprzedany w letnim oknie transferowym.

Na zdjęciu: Cristian Chivu

Pavard na wylocie. Inter planuje sprzedać obrońcę

Inter Mediolan został mistrzem Włoch w sezonie 2025/2026. Teraz pion sportowy poświęci uwagę wzmocnieniom kadry pierwszego zespołu. W kadrze zajdzie kilka zmian przede wszystkim w formacji defensywnej. Tacy piłkarze jak Stefan De Vrij czy Francesco Acerbi mają pożegnać się z klubem. Latem do Włoch wróci Benjamin Pavard, który przebywa na wypożyczeniu.

Przyszłość francuskiego obrońcy jest już jednak znana. Inter Mediolan nie wiążę z nim planów. Z informacji Nicolo Schiry wynika, że Nerazzurri planują sprzedać zawodnika. Obecna wartość mistrza świata z 2018 roku to ok. 15 milionów euro.

Pavard trafił do Mediolanu latem 2023 roku z Bayernu Monachium za ponad 30 milionów euro. Łącznie w zespole z Giuseppe Meazza wystąpił w 70 meczach, w których strzelił jednego gola i zaliczył cztery asysty. Il Biscione z pewnością będą chcieli odzyskać przynajmniej część zainwestowanych pieniędzy. Jakiś czas temu Pavard był łączony m.in. z Manchesterem United czy Fenerbahce.

W obecnym sezonie na francuskich boiskach uzbierał 36 meczów, strzelił gola i zaliczył trzy asysty. Olympique Marsylia zdecydowała, że nie skorzysta z możliwości wykupu piłkarza. Pavard w swoim CV ma również takie kluby jak Bayern Monachium, Lille i VfB Stuttgart.

