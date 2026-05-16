Znamy pierwszego beniaminka La Liga. Powrót po 14 latach

Racing Santander pokonał Real Valladolid (4:1) w 40. kolejce i wywalczył awans do La Liga. Zielono-Biali ostatni raz grali w hiszpańskiej elicie w sezonie 2011/2012.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Racing Santander

Awans Racingu Santander do La Liga!

Racing Santander odniósł zwycięstwo nad Realem Valladolid (4:1) w sobotnim meczu 40. kolejki zaplecza hiszpańskiej ekstraklasy. Dzięki temu Zielono-Biali wracają do La Liga po 14 latach. Dwie bramki zdobył Andres Martin, który ma już na koncie łącznie 22 trafienia w rozgrywkach ligowych. Forma napastnika w obecnym sezonie jest jednym z kluczowych czynników świetnej postawy zespołu z Santander.

Za sukcesem klubu stoi także trener Jose Alberto Lopez, który prowadzi drużynę nieprzerwanie od grudnia 2022 roku. Pod jego wodzą Racing przeszedł wyraźny progres. Do końca rozgrywek pozostały już tylko dwie kolejki, a kibice z Santander świętują wielki sukces.

Tuż za plecami lidera znajdują się jeszcze zespoły Deportivo La Coruna oraz UD Almeria, które również walczą o miejsce premiowane awansem. Verdiblancos zgromadzili w tym sezonie już 78 punktów. Racing w obecnym sezonie dotarł do 1/8 finału Pucharu Króla, gdzie musiał uznać wyższość Barcelony.

Ostatni raz klub z Santander występował w La Liga w sezonie 2011/2012. Później nadeszły trudne lata, w których zespół spadł nawet do trzeciego poziomu rozgrywkowego w Hiszpanii. Przed Racingiem jeszcze dwa mecze – z Malagą oraz Cadizem.