Lech Poznań mistrzem Polski! Powtórzyli wyczyn Wisły i Legii

Lech Poznań wykonał cel na ten sezon i obronił mistrzostwo Polski. Zwycięstwem z Radomiakiem Radom przypieczętowali tytuł. Kolejorz to trzecia drużyna w XXI w., która wygrała Ekstraklasę dwa razy z rzędu.

Walka o mistrzostwo Polski w sezonie 2025/2026 trwała prawie do samego końca. Ostatecznie w przed ostatnim meczu Lech Poznań przypieczętował drugi z rzędu tytuł. W sobotę wieczorem pokonali na wyjeździe Radomiaka Radom (3:1). Kolejorz jest trzecią drużyną w XXI w., która wygrała Ekstraklasę rok po roku. Wcześniej dokonała tego tylko Wisła Kraków i Legia Warszawa.

Mecz w Radomiu lepiej rozpoczął zespół gospodarzy, który już w 8. minucie objął prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Jan Grzesik, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym. Było to jego siódme trafienie w tym sezonie ligowym.

Kłopoty Lecha! Zamieszanie pod bramką i Jan Grzesik szybko daje prowadzenie Radomiakowi! 🔥



Kolejorz nie chciał odkładać świętowania na kolejny tydzień i zabrał się za odrabianie wyniku. Już w 16. minucie do remisu doprowadził Mikael Ishak. Szwed wykończył głową idealne dośrodkowanie Luisa Palmy.

Po chwili podopieczni Nielsa Frederiksena byli już na prowadzeniu. Luis Palma do asysty dołożył także bramkę. Honduranin wykorzystał podanie Leo Bengsstona i oddał strzał po krótkim słupku.

𝐏𝐀𝐋𝐌𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀!



Lech na ten moment wraca z Radomia z tytułem mistrzowskim! 🏆



W drugiej połowie stało się już jasne, że Lech Poznań wróci z Radomia z mistrzostwem. Trzeciego gola dla Dumy Wielkopolski zdobył Patrick Walemark. Szwed rozegrał dwójkową akcję ze swoim rodakiem Ishakiem i wykończył ją skutecznym strzałem.

Radomiak Radom 1:3 Lech Poznań (8′ Grzesik – 16′ Ishak, 24′ Palma, 58′ Walemark)