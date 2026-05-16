Lewandowski szuka klubu! Ten trener będzie chciał go przekonać

18:16, 16. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Robert Lewandowski musi wybrać klub na sezon 2026/2027. Okazuje się, że jedną z opcji jest Chicago Fire. Janusz Michalik na Kanale Sportowym ujawnił, że trener amerykańskiego zespołu będzie rozmawiał z polskim piłkarzem.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Chicago Fire chce Lewandowskiego. Trener będzie z nim rozmawiał

Dobiega końca przygoda Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Oficjalnie umowa, która obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, nie zostanie przedłużona. Zawodnik poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz kluczowa kwestia to wybór nowego klubu na następny sezon i może kolejne. Na ten moment faworytem wydaje się Arabia Saudyjska.

W przeszłości w kontekście Lewandowskiego pisano również o możliwym przejściu do MLS. Nie jest tajemnicą, że 37-latek miał dostać jakiś czas temu ofertę od Chicago Fire. Janusz Michalik na Kanale Sportowym ujawnił, że trener amerykańskiego zespołu Gregg Berhalter ma w planach rozmowę z Polakiem.

Gregg Berhalter mi napisał, że potrzebuje trochę czasu i będzie z Robertem rozmawiał. Tylko tyle powiem – powiedział Janusz Michalik na Kanale Sportowym.

Problem w wyborze Stanów Zjednoczonych ma stanowić różnica czasu i duże odległości, tak przynajmniej twierdzi Mateusz Borek. Dodatkowo napastnik ma sceptycznie podchodzić do tematu stadionu, ponieważ nowy obiekt jeszcze długo nie powstanie. W poprzednim sezonie Chicago Fire zakończyło rozgrywki na 8. miejscu w Konferencji Wschodniej oraz dotarli do 1/8 finału fazy play-off.

W bieżącym sezonie po 12. kolejkach zajmują 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów. Piłkarzami zespołu są tacy gracze jak Hugo Cuypers, Jonathan Bamba czy David Poręba.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości