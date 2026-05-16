Lewandowski szuka klubu! Ten trener będzie chciał go przekonać

Robert Lewandowski musi wybrać klub na sezon 2026/2027. Okazuje się, że jedną z opcji jest Chicago Fire. Janusz Michalik na Kanale Sportowym ujawnił, że trener amerykańskiego zespołu będzie rozmawiał z polskim piłkarzem.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Chicago Fire chce Lewandowskiego. Trener będzie z nim rozmawiał

Dobiega końca przygoda Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Oficjalnie umowa, która obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, nie zostanie przedłużona. Zawodnik poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz kluczowa kwestia to wybór nowego klubu na następny sezon i może kolejne. Na ten moment faworytem wydaje się Arabia Saudyjska.

W przeszłości w kontekście Lewandowskiego pisano również o możliwym przejściu do MLS. Nie jest tajemnicą, że 37-latek miał dostać jakiś czas temu ofertę od Chicago Fire. Janusz Michalik na Kanale Sportowym ujawnił, że trener amerykańskiego zespołu Gregg Berhalter ma w planach rozmowę z Polakiem.

– Gregg Berhalter mi napisał, że potrzebuje trochę czasu i będzie z Robertem rozmawiał. Tylko tyle powiem – powiedział Janusz Michalik na Kanale Sportowym.

Problem w wyborze Stanów Zjednoczonych ma stanowić różnica czasu i duże odległości, tak przynajmniej twierdzi Mateusz Borek. Dodatkowo napastnik ma sceptycznie podchodzić do tematu stadionu, ponieważ nowy obiekt jeszcze długo nie powstanie. W poprzednim sezonie Chicago Fire zakończyło rozgrywki na 8. miejscu w Konferencji Wschodniej oraz dotarli do 1/8 finału fazy play-off.

W bieżącym sezonie po 12. kolejkach zajmują 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów. Piłkarzami zespołu są tacy gracze jak Hugo Cuypers, Jonathan Bamba czy David Poręba.