Znany klub chce sprowadzić Ter Stegena z Barcelony

Marc-Andre ter Stegen nie znajduje się w planach FC Barcelony. Obecnie przebywa na wypożyczeniu w Gironie. Mundo Deportivo sugeruje, że bramkarzem interesuje się Ajax Amsterdam.

Marc-Andre ter Stegen na początku sezonu 2024/2025 doznał poważnej kontuzji, przez którą wypadł na wiele miesięcy. FC Barcelona była zmuszona, żeby awaryjnie znaleźć nowego bramkarza. O powrót z emerytury poprosili wtedy Wojciecha Szczęsnego. Tak się złożyło, że były reprezentant Polski wygryzł później ze składu młodszego o kilka lat kolegę. W efekcie Niemiec wypadł z planów klubu.

Choć latem tamtego roku otrzymał potwierdzenie, że nawet jeśli zostanie w Blaugranie, nie będzie grał, to i tak zdecydował się zostać. Dopiero w styczniu podjął decyzję, że najlepszym rozwiązaniem będzie wypożyczenie do innego klubu.

W ten sposób trafił na wypożyczenie do Girony, ale niedługo potem doznał kontuzji, która wykluczyła go do końca sezonu. W lipcu wróci na Camp Nou, ale jego przyszłość nie jest w żadnym stopniu związana z mistrzem Hiszpanii. Jak podaje Mundo Deportivo najbardziej prawdopodobna opcja to definitywny transfer podczas letniego okienka. Co ciekawe, pojawił się poważny chętny na 34-latka.

Ter Stegenem interesuje się Ajax Amsterdam. Nowym trenerem holenderskiego giganta ma zostać Michel, czyli szkoleniowiec Girony. Ma on ze sobą zabrać właśnie reprezentanta Niemiec. Nic nie jest przesądzone, ale zainteresowanie jest poważne.

Podczas pobytu w Barcelonie bramkarz wystąpił w 423 meczach, w których 176 razy zachował czyste konto. Z Katalończykami wygrał m.in. Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, sześć Pucharów Króla oraz siedem mistrzostw Hiszpanii.