Niespodziewany bohater Pogoni Szczecin. Hussein Ali spłaci się podwójnie!

18:34, 16. maja 2026
Piotr Koźmiński
Dzięki zwycięstwu nad Zagłębiem Lubin Pogoń Szczecin zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Niespodziewanym bohaterem został Hussein Ali. Z naszych ustaleń wynika, że za chwilę Irakijczyk... spłaci podwójnie swoją pensję!

Mateusz Sobczak / PressFocus Na zdjęciu: Hussein Ali

Decydujące wejście Irakijczyka

To był bardzo ważny mecz dla Pogoni Szczecin. Duma Pomorza wciąż nie była pewna utrzymania, ale trzy punkty wywiezione z Lubina dały już podopiecznym Thomasa Thomasberga spokój.

Nieoczywistym bohaterem portowców okazał się Hussein Ali, który pojawił się na boisku w drugiej połowie (dokładnie w 74. minucie) i ledwie 300 sekund później strzelił jedynego gola w tym meczu.

To druga bramka prawego obrońcy w tym sezonie i jedna z najważniejszych Pogoni w tych rozgrywkach. A historia Husseina i jego przyścia do Pogoni też jest ciekawa.

Z polecenia przyjaciela

Irakijskiego piłkarza polecił właścicielowi Pogoni irański menedżer, Alireza Jahanbakhsh, który dobrze zna się z Alexem Haditaghim i bywa czasem na meczach Pogoni. Irakijczyk podpisał umowę jako wolny zawodnik, więc Pogoń nie musiała płacić za niego żadnego odstępnego.

A co ciekawe, bardzo ważny gol strzelony Zagłębiu to nie jedyny „zysk” Pogoni z Irakijczyka. Hussein Ali pojedzie z Irakiem na mistrzostwa świata do USA (znalazł się w ogłoszonej już oficjalnej kadrze na turniej), co oznacza określone pieniądze dla Pogoni. A precyzując: niemałe pieniądze.

Za każdy dzień gracza na turnieju (ale i na zgrupowaniu przed imprezą) FIFA będzie wypłacać klubom ponad 11 tysięcy dolarów. Za mundial w Katarze było to 10 950 USD „dniówki”, a wiadomo, że z każdym turniejem stawki rosną.

Arabskie kluby mają na niego oko

Minimalnie licząc powinno to dać Pogoni około 280 tysięcy dolarów. Z naszych informacji wynika, że odpowiada to prawie.. dwuletniej pensji jaką ma Hussein Ali w Szczecinie. Jego kontrakt obowiążuje do lata 2028 roku z opcją przedłużenia o rok.

Co więcej, udział w mistrzostwach świata oznacza też świetną możliwość pokazania się na rynku transferowym. O Aliego pytały już w ostatnich miesiącach trzy arabskie kluby, a gdyby udało mu się z dobrej strony pokazać na mundialu, to zainteresowanie powinno jeszcze wzrosnąć.

Hussein Ali rozegrał do tej pory 25 meczów w barwach Iraku, w których zdobył jedną bramkę. W finale barażu o mundial (2:1 z Boliwią) zagrał 90 minut. Jest jednym z ledwie kilku piłkarzy Ekstraklasy, który ma szansę zagrać na mistrzostwach świata.

