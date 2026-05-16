Niespodziewany bohater Pogoni Szczecin. Hussein Ali spłaci się podwójnie!

Dzięki zwycięstwu nad Zagłębiem Lubin Pogoń Szczecin zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Niespodziewanym bohaterem został Hussein Ali. Z naszych ustaleń wynika, że za chwilę Irakijczyk... spłaci podwójnie swoją pensję!

Decydujące wejście Irakijczyka

To był bardzo ważny mecz dla Pogoni Szczecin. Duma Pomorza wciąż nie była pewna utrzymania, ale trzy punkty wywiezione z Lubina dały już podopiecznym Thomasa Thomasberga spokój.

Nieoczywistym bohaterem portowców okazał się Hussein Ali, który pojawił się na boisku w drugiej połowie (dokładnie w 74. minucie) i ledwie 300 sekund później strzelił jedynego gola w tym meczu.

To druga bramka prawego obrońcy w tym sezonie i jedna z najważniejszych Pogoni w tych rozgrywkach. A historia Husseina i jego przyścia do Pogoni też jest ciekawa.

Z polecenia przyjaciela

Irakijskiego piłkarza polecił właścicielowi Pogoni irański menedżer, Alireza Jahanbakhsh, który dobrze zna się z Alexem Haditaghim i bywa czasem na meczach Pogoni. Irakijczyk podpisał umowę jako wolny zawodnik, więc Pogoń nie musiała płacić za niego żadnego odstępnego.

A co ciekawe, bardzo ważny gol strzelony Zagłębiu to nie jedyny „zysk” Pogoni z Irakijczyka. Hussein Ali pojedzie z Irakiem na mistrzostwa świata do USA (znalazł się w ogłoszonej już oficjalnej kadrze na turniej), co oznacza określone pieniądze dla Pogoni. A precyzując: niemałe pieniądze.

Za każdy dzień gracza na turnieju (ale i na zgrupowaniu przed imprezą) FIFA będzie wypłacać klubom ponad 11 tysięcy dolarów. Za mundial w Katarze było to 10 950 USD „dniówki”, a wiadomo, że z każdym turniejem stawki rosną.

Arabskie kluby mają na niego oko

Minimalnie licząc powinno to dać Pogoni około 280 tysięcy dolarów. Z naszych informacji wynika, że odpowiada to prawie.. dwuletniej pensji jaką ma Hussein Ali w Szczecinie. Jego kontrakt obowiążuje do lata 2028 roku z opcją przedłużenia o rok.

Co więcej, udział w mistrzostwach świata oznacza też świetną możliwość pokazania się na rynku transferowym. O Aliego pytały już w ostatnich miesiącach trzy arabskie kluby, a gdyby udało mu się z dobrej strony pokazać na mundialu, to zainteresowanie powinno jeszcze wzrosnąć.

Hussein Ali rozegrał do tej pory 25 meczów w barwach Iraku, w których zdobył jedną bramkę. W finale barażu o mundial (2:1 z Boliwią) zagrał 90 minut. Jest jednym z ledwie kilku piłkarzy Ekstraklasy, który ma szansę zagrać na mistrzostwach świata.