Musiala rozpływa się nad byłym piłkarzem Bayernu. Co za słowa

Jamal Musiala w sobotę świętował zakończenie sezonu, który zakończył się dla Bayernu Monachium mistrzostwem Niemiec. Pomocnik znalazł chwilę, aby skierować ciepłe słowa w kierunku Thomasa Mullera.

Na zdjęciu: Jamal Musiala

Bayern Monachium po sobotnim meczu z FC Koln podniósł trofeum za mistrzostwo Niemiec. Sezon ligowy był wspaniały w wykonaniu podopiecznych Vincenta Kompany’ego, którzy od pierwszej kolejki narzucili rywalom potworne tempo. Bawarczycy w pełni zasłużenie obronili tytuł, ale to nie dzla nich koniec kampanii. Die Roten czeka jeszcze rywalizacja z VfB Stuttgart w finale krajowego pucharu.

W sobotę odbyło się wielkie święto Bayernu Monachium, a dziennikarzom udało się dotrzeć do Jamala Musiali. Zawodnik Bawarczyków znalazł chwilę, aby wspomnieć swojego byłego kolegę z drużyny – Thomasa Mullera. 23-latek w samych superlatywach wypowiedział się o bardziej doświadczonym rodaku, zaznaczając, że jego brak najbardziej odczuł, kiedy leczył ciężką kontuzję.

– Kiedy dołączyłem do drużyny, bardzo mi pomagał i przez cały czas dawał mi wiele wskazówek. Jestem szczęśliwy, że mogłem z nim tyle lat grać. Chciałbym właśnie po takim okresie móc z nim dużo porozmawiać – powiedział Jamal Musiala, cytowany przez serwis Dieroten.pl

Dla reprezentanta Niemiec był to niezwykle trudny sezon. 23-latek rozegrał w nim 23 spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Pomocnik zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.