Musiala rozpływa się nad byłym piłkarzem Bayernu. Co za słowa

21:39, 16. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Bild / dieroten.pl

Jamal Musiala w sobotę świętował zakończenie sezonu, który zakończył się dla Bayernu Monachium mistrzostwem Niemiec. Pomocnik znalazł chwilę, aby skierować ciepłe słowa w kierunku Thomasa Mullera.

Jamal Musiala
Obserwuj nas w
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Jamal Musiala kieruje wielkie słowa w kierunku Thomasa Mullera

Bayern Monachium po sobotnim meczu z FC Koln podniósł trofeum za mistrzostwo Niemiec. Sezon ligowy był wspaniały w wykonaniu podopiecznych Vincenta Kompany’ego, którzy od pierwszej kolejki narzucili rywalom potworne tempo. Bawarczycy w pełni zasłużenie obronili tytuł, ale to nie dzla nich koniec kampanii. Die Roten czeka jeszcze rywalizacja z VfB Stuttgart w finale krajowego pucharu.

W sobotę odbyło się wielkie święto Bayernu Monachium, a dziennikarzom udało się dotrzeć do Jamala Musiali. Zawodnik Bawarczyków znalazł chwilę, aby wspomnieć swojego byłego kolegę z drużyny – Thomasa Mullera. 23-latek w samych superlatywach wypowiedział się o bardziej doświadczonym rodaku, zaznaczając, że jego brak najbardziej odczuł, kiedy leczył ciężką kontuzję.

Kiedy dołączyłem do drużyny, bardzo mi pomagał i przez cały czas dawał mi wiele wskazówek. Jestem szczęśliwy, że mogłem z nim tyle lat grać. Chciałbym właśnie po takim okresie móc z nim dużo porozmawiać – powiedział Jamal Musiala, cytowany przez serwis Dieroten.pl

Dla reprezentanta Niemiec był to niezwykle trudny sezon. 23-latek rozegrał w nim 23 spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Pomocnik zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości