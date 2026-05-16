Ronaldo bez trofeum! Sensacja w meczu Al Nassr

Cristiano Ronaldo znów nie zdobył trofeum. Al-Nassr w wielkim finale azjatyckiej Ligi Mistrzów 2 przegrało z Gambą Osaką (0:1). Za kilka dni będą mogli jednak świętować tytuł w Saudi Pro League.

Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Al-Nassr w końcówce sezonu miało szanse na zdobycie dwóch trofeów. Podopieczni Jorge Jesusa cały czas są faworytem do wygrania Saudi Pro League. Na kolejkę przed końcem mają dwa punkty przewagi nad Al-Hilal. Ponadto w sobotę (16 maja) rywalizowali w finale azjatyckiej Ligi Mistrzów 2. Zwycięzca rozgrywek bezpośrednio awansuje do przyszłorocznej edycji AFC Ligi Mistrzów.

W finale na stadionie w Rijadzie spotkali się z Gambą Osaka. Japońska drużyna zajmuje 3. miejsce w swojej lidze w konferencji zachodniej. Przed meczem każdy przedstawiał Al-Nassr jako zdecydowanego faworyta do końcowego zwycięstwa.

Rzeczywistość okazała się jednak brutalna dla Cristiano Ronaldo i jego kolegów. Niespodziewanie mimo widocznej przewagi na boisku przegrali z Gambą Osaka (0:1). Jedynego gola zdobył w 30. minucie Deniz Hummet, któremu asystował Issam Jebali. Dla zespołu z Arabii Saudyjskiej to stracona szansa na pierwszy tytuł z Portugalczykiem w składzie.

Odpokutować mogą już w przyszłym tygodniu. W czwartek (21 maja) zmierzą się przed własną publicznością z Damac w ostatniej kolejce ligi saudyjskiej. Mistrzostwo zapewni im tylko zwycięstwo. W przypadku remisu, bądź, co gorsza porażki, będą musieli liczyć na to, że Al-Hilal również zgubi punkty.

Al-Nassr 0:1 Gamba Osaka (30′ Hummet)