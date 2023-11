IMAGO / Photo News / Nico Vereecken Na zdjęciu: Tajon Buchanan

Inter Mediolan wyraził zainteresowanie kanadyjskim skrzydłowym

Tajon Buchanan aktualnie występuje w Club Brugge

Kanadyjczyk miałby zastąpić w Interze Juana Cuadrado

Tajon Buchanan przeniesie się do Interu?

Tajon Buchanan dał się poznać szerszej publiczności występami w lidze MLS. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych reprezentował barwy New England Revolutions. Znakomity sezon, jaki zaliczył w 2021 roku, poskutkował pierwszym transferem do Europy. Kanadyjczyk w zimowym okienku przeniósł się zza oceanu do ligi belgijskiej. Club Brugge zapłaciło za skrzydłowego niespełna 6.5 miliona euro. Od tego czasu 24-letni piłkarz rozegrał w drużynie mistrza Belgii 64 mecze, w których 5 razy zdobywał bramkę oraz dodał do tego 11 asyst.

Inter Mediolan bacznie przygląda się zawodnikowi z Ameryki. Wpływa na to przede wszystkim fakt, że mediolańska drużyna nie jest zadowolona z dotychczasowego pobytu Juana Cuadrado. Kolumbijski piłkarz zmaga się z urazami, które jak dotąd nie pozwoliły mu na większy udział w życiu zespołu. Jak podają włoskie media, Buchanan uważany jest za idealnego kandydata do rywalizacji o miejsce na prawym wahadle. Na ten moment pierwszym wyborem Simone Inzaghiego do gry na tej pozycji jest Denzel Dumfries.

Tajon Buchanan jest związany z Club Brugge kontraktem do czerwca 2025 roku. Portal Transfermarkt wycenia reprezentanta Kanady na 10 milionów euro.