Inter gotowy na kolejne rozmowy z Liverpoolem. Piłkarz już zdecydował

Inter zamierza wrócić do rozmów z Liverpoolem w sprawie Curtisa Jonesa. Według włoskich mediów Anglik chce przenieść się do Mediolanu, a jego ostatnia absencja tylko podgrzała atmosferę.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter szykuje ofertę za Jonesa

Inter planuje w tym tygodniu kolejną rundę negocjacji dotyczących 25-letniego pomocnika. Corriere dello Sport, Tuttosport oraz Sport Mediaset zgodnie informują, że Curtis Jones jest gotowy na przeprowadzkę do Mediolanu. Problemem pozostają jednak oczekiwania finansowe Liverpoolu.

Angielski klub wycenia Jonesa na około 40 milionów euro. Nerazzurri nie zamierzają płacić takiej kwoty, ponieważ kontrakt pomocnika wygasa za niespełna rok. Według Corriere dello Sport włoski klub jest gotowy zaproponować 30 milionów euro oraz bonusy.

Dodatkowych emocji dostarczyła nieobecność Jonesa w niedzielnych sparingach Liverpoolu z Como. Oficjalnym powodem był problem z biodrem. Sport Mediaset przedstawia jednak inną wersję wydarzeń. Zdaniem tego źródła komunikat dotyczący urazu miał jedynie ukrywać transferowe plany zawodnika.

Anglik chce spędzić sezon 2026/27 w Interze. W Mediolanie spotkałby Johna Stonesa oraz Djeda Spence’a. Włoski klub liczy teraz, że determinacja pomocnika pomoże doprowadzić negocjacje do szczęśliwego zakończenia.

Inter chce przy tym powtórzyć strategię zastosowaną podczas transferu Spence’a. Tottenham po mundialu oczekiwał za niego blisko 50 milionów euro. W sierpniu Londyńczycy obniżyli jednak wymagania i Nerazzurri mogli przeprowadzić operację na korzystniejszych warunkach. Teraz Mediolańczycy liczą na podobny ruch Liverpoolu.