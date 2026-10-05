120 milionów euro! Real Madryt ma prawdziwy skarb

FC Barcelona i Real Madryt mają powody do radości. Transfermarkt wskazał graczy z La Liga, których wartość wzrosła najbardziej. Czołowe miejsca zajęli gracze związani z gigantami.

fot. Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

FC Barcelona i Real Madryt od lat słyną z rozwijania młodych talentów, ale najnowsze dane Transfermarkt pokazują, że to przede wszystkim madrycki klub może mieć obecnie powody do satysfakcji. W czołowej piątce największych wzrostów wycen znalazło się aż trzech jego zawodników.

Na szczycie zestawienia znalazł się Yan Diomande. Wycena zawodnika Królewskich wzrosła aż o 30 milionów euro i wynosi obecnie 120 milionów euro. To największy skok wartości spośród wszystkich piłkarzy uwzględnionych w najnowszym zestawieniu.

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Drugie miejsce przypadło Carlosowi Espiemu, którego wartość wynosi już 40 milionów euro po wzroście o 20 milionów. Taki sam przyrost zanotował Javi Espart, wyceniany obecnie na 25 milionów euro. Za nimi uplasowali się Pablo Barrios oraz Marc Pubille z Atletico Madryt.

Najnowsze dane fachowego serwisu pokazują zatem wyraźną dominację zawodników Real w zestawieniu największych wzrostów wartości. Trzy nazwiska ekipy z Estadio Santiago Bernabeu znalazły się w pierwszej trójce, a lider osiągnął wycenę aż 120 milionów euro.

Tymczasem już w najbliższy weekend liga hiszpańska wraca do gry. Królewscy zmierzą się w ramach ósmej kolejki La Liga z Villarreal. Z kolei Katalończyków czeka batalia z Getafe na Camp Nou. Atletico Madryt zmierzy się natomiast z Alaves. Aktualnie liderem rozgrywek jest Barca, mająca 21 punktów. Na drugą drużyną ma pięć oczek przewagi.