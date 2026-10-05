Tabela „polskiej” grupy Ligi Narodów. Fatalna sytuacja Biało-Czerwonych

Reprezentacja Polski po czterech meczach w Lidze Narodów ma na swoim koncie tylko cztery punkty. Biało-Czerwoni zajmują 3. miejsce i nie mają praktycznie żadnych szans na bezpośredni awans do dywizji A.

fot. Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy reprezentacji Polski

Polska na 3. miejscu. Dywizja A Ligi Narodów prawie niemożliwa

Reprezentacja Polski przed rozpoczęciem Ligi Narodów miała aspirację, żeby walczyć o powrót do dywizji A. W losowaniu trafiliśmy do bardzo wyrównanej grupy, ale nawet zajęcie 2. miejsca gwarantowała grę w barażach o awans do wyższej dywizji. Rzeczywistość szybko sprowadziła nas na ziemię. Po czterech kolejkach podopieczni Jana Urbana mają zaledwie cztery punkty i zajmują 3. miejsce w tabeli. Szanse na awans czy nawet baraże są już znikome.

W meczu z Bośnią i Hercegowiną, który miał przedłużyć nasze szanse na walkę o powrót do elity, Biało-Czerwoni rozczarowali nieskutecznością pod bramką rywala. Mimo wyraźnej przewagi i mnóstwa oddanych strzałów, nie zdobyliśmy ani jednego gola. Przegraliśmy na wyjeździe (0:1).

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Porażka z Bośnią oraz wygrana Szwecji z Rumunią oznacza, że strata do Trzech Koron wzrosła do sześciu punktów. W praktyce nie mamy żadnych szans, żeby ich wyprzedzić, chyba że zdarzyłby się jakiś cud. Cudem byłoby również zajęcie 2. miejsca, ponieważ Bośnia wyprzedza nas o cztery punkty.

W listopadzie reprezentacja Polski będzie więc walczyła o utrzymanie w dywizji B Ligi Narodów. Pozostały nam do rozegrania dwa mecze: jedno z Rumunią, drugie ze Szwecją. Jeśli zajmiemy 3. miejsce, pozostaniemy na obecnym poziomie rozgrywkowym. Przewaga nad Rumunią to obecnie cztery punkty.

Tabela „polskiej” grupy Ligi Narodów: