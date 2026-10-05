Kane podjął decyzję. Taka czeka go przyszłość w Bayernie

Harry Kane i Bayern Monachium są coraz bliżej porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Jak poinformował Florian Plettenberg, umowa ma obowiązywac do 2029 roku. Do ustalenia pozostały jedynie szczegóły.

fot. Diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern i Kane o krok od podpisania nowego kontraktu

Harry Kane to jeden z głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Już pod koniec października odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostanie wybrany zwycięzca. Wśród kontrkandydatów wymienia się m.in. Kyliana Mbappe oraz Lamine Yamala. W międzyczasie gorącym tematem w mediach jest przyszłość 33-letniego piłkarza. Nie jest tajemnicą, że kontrakt reprezentanta Anglii wygasa wraz z końcem sezonu.

Przez ostatnie miesiące Kane był łączony przede wszystkim z FC Barceloną, a także Realem Madryt. Pojawiały się także doniesienia o możliwym powrocie do Premier League. Już wiadomo, że zmiana klubu jest praktycznie wykluczona. Florian Plettenberg przekazał nowe informacje ws. przyszłości.

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Kane prawie na pewno zostanie w Bayernie Monachium. Rozmowy na temat nowego kontraktu prowadzone są od dawna, a ostatnio nastąpił przełom w rozmowach. Przedłużenie umowy jest tylko kwestią czasu. Nowe porozumienie ma być ważne do połowy 2029 roku. Do ustalenia pozostały jeszcze jedynie ostatnie szczegóły. Dziennikarz zaznaczył, że plan Anglika zawsze zakładał kontynuowanie kariery na Allianz Arena.

Łącznie od momentu transferu do Bayernu angielski napastnik uzbierał 152 bramki i 34 asysty w 154 meczach. Na swoim koncie ma m.in. dwa Złote Buty, a także trzy korony króla strzelców Bundesligi i jedną Ligi Mistrzów.