Barcelona i Juventus interesują się napastnikiem Man United

16:33, 5. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TuttoJuve

Benjamin Sesko z Man United znalazł się pod obserwacją dwóch topowych klubów. Z informacji TuttoJuve wynika, że interesuje się nim FC Barcelona oraz Juventus. Czerwone Diabły wyceniają go na 75 mln euro.

Hansi Flick
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fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Sesko na radarze. Man United wycenił go na 75 mln euro

Benjamin Sesko w sierpniu 2025 roku przeniósł się do Manchesteru United za kwotę 76,5 mln euro. 23-letni napastnik uchodzi za duży talent, ale jak na razie nie pokazał pełni swojego potencjału w drużynie Czerwonych Diabłów. Mimo to w poprzednim sezonie udało mu się strzelić łącznie 12 bramek w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach. W tym sezonie ma na swoim koncie dopiero dwa gole w sześciu spotkaniach.

Choć na Old Trafford wiążą z nim przyszłość, nie będą się sprzeciwiać sprzedaży, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Takowa może nadejść niebawem, ponieważ reprezentant Słowenii znalazł się pod obserwacją dwóch innych topowych drużyn. O szczegółach informuje serwis TuttoJuve.

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Na krótkiej liście życzeń słoweńskiego napastnika ma m.in. Juventus. Turyńczycy mają do swojej dyspozycji zaledwie dwóch ofensywnych graczy na tej pozycji: Nicka Woltemade i Randala Kolo Muaniego. Żaden z nich jednak nie spełnia oczekiwań. Kolejnym klubem, który obserwuje Sesko jest FC Barcelona. Już jakiś czas temu hiszpańskie media łączyły 23-latka z przeprowadzką do Dumy Katalonii.

Manchester United nie musi obawiać się o utratę piłkarza, ponieważ mają z nim kontrakt do czerwca 2030 roku. Wycenili go jednak na 75 milionów euro, więc oferta zbliżona do żądań Czerwonych Diabłów może sprawić, że 20-krotni mistrzowie Anglii przemyślą temat sprzedaży napastnika.

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