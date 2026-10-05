Brzęczek bije się w pierś. Tak podsumował blamaż z Włochami

Reprezentacja Polski U21 przegrała z rówieśnikami z Włoch (2:6). Po meczu Jerzy Brzęczek cytowany przez Marcina Długosza wziął porażkę siebie. Przyznał, że niektóre decyzje, jakie podjął, nie były zbyt dobre.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Brzęczek wziął na siebie porażkę z Włochami

Reprezentacja Polski U21 nie zapewniła sobie awansu na przyszłoroczne młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Mimo dziewięciu zwycięstw z rzędu w grupie eliminacyjnej o wszystkim decydowało ostatnie spotkanie z rówieśnikami z Włoch. Na stadionie w Pescarze podopieczni Jerzego Brzęczka nie mieli nic do powiedzenia. Biało-Czerwoni wysoko przegrali (2:6), przez co zajęli 2. miejsce w grupie. Prawdopodobnie zagrają w listopadowych barażach.

Bezpośrednio po spotkaniu głos zabrał Jerzy Brzęczek. Selekcjoner młodzieżówki, cytowany przez Marcina Długosza uderzył się w pierś. Winę za porażkę z Włochami wziął na siebie, twierdząc, że niektóre z jego decyzji dot. składu nie były zbyt dobre.

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– Powiem szczerze, że mieliśmy mieszane odczucia odnośnie wystawienia Wojciecha Mońki. Nie ze względu na jego poziom, ale trenowaliśmy w pewnym składzie przez dziesięć dni. Nie żałuję jednak tej decyzji – zaczął Jerzy Brzęczek, cytowany przez Marcina Długosza.

– Porażkę biorę na siebie. Moje niektóre decyzje personalne czy odnośnie sposobu gry, które podjąłem przed meczem, nie do końca się sprawdziły – dodał.

O tym, czy Polska wywalczy bezpośredni awans, zdecydują wtorkowe mecze reprezentacji Niemiec i Grecji. Wciąż istnieje szansa, że podopieczni Brzęczka unikną baraży i automatycznie zakwalifikują się na EURO dzięki klasyfikacji drużyn z 2. miejsc.