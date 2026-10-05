Real Madryt przedłużył kontrakty. Dwie gwiazdy nagrodzone

18:00, 5. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Real Madryt zdecydował się przedłużyć kontrakty dwóch zawodników. Jak donosi AS, w klubie do 2031 roku zostają Aurelien Tchouameni i Arda Guler. Oficjalne ogłoszenie ma nastąpić w najbliższym czasie.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Tchouameni i Guler przedłużyli kontrakt z Realem Madryt

Real Madryt latem skupił się na wzmocnieniach kadry pierwszego zespołu. Na transfery wydali ponad 200 milionów euro, a do drużyny dołączyli m.in. Yan Diomande, Marc Cucurella, Ibrahima Konate czy Bernardo Silva. Po starcie nowego sezonu w biurach na Bernabeu rozpoczęto negocjacje nowych kontraktów z obecnymi zawodnikami. Hiszpańska prasa informuje, że dwóch piłkarzy już złożyło podpis pod nową umową.

Z informacji dziennika AS wynika, że są to Aurelien Tchouameni oraz Arda Guler. W obu przypadkach mowa o kontraktach do połowy 2031 roku. Jeśli chodzi o reprezentanta Turcji, dostał on sporą podwyżkę wynagrodzenia. Oficjalne ogłoszenia są spodziewane w najbliższej przyszłości.

Promocja: 500 zł za celny strzał Polski w meczu z Bośnią. Sprawdź ofertę Superbet!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Tchouameni trafił do Madrytu w lipcu 2022 roku z AS Monaco za kwotę 80 milionów euro. Do tej pory wystąpił w 199 meczach, w których strzelił 7 bramek i zanotował 8 asyst. W poprzednich sezonach był zawodnikiem wyjściowej jedenastki, lecz teraz jego rola została ograniczona do funkcji zmiennika. Ostatnia umowa łączyła go z Los Blancos do połowy 2028 roku.

Z kolei Guler przeniósł się na Bernabeu latem 2023 roku z Fenerbahce. Ofensywny pomocnik ma dopiero 21 lat, lecz już teraz odgrywa ważną rolę w pierwszym składzie. Pod wodzą Jose Mourinho ma stać się jednym z liderów Realu Madryt. Łącznie ma już 119 występów w barwach klubu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości