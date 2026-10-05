Real Madryt przedłużył kontrakty. Dwie gwiazdy nagrodzone

Real Madryt zdecydował się przedłużyć kontrakty dwóch zawodników. Jak donosi AS, w klubie do 2031 roku zostają Aurelien Tchouameni i Arda Guler. Oficjalne ogłoszenie ma nastąpić w najbliższym czasie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Tchouameni i Guler przedłużyli kontrakt z Realem Madryt

Real Madryt latem skupił się na wzmocnieniach kadry pierwszego zespołu. Na transfery wydali ponad 200 milionów euro, a do drużyny dołączyli m.in. Yan Diomande, Marc Cucurella, Ibrahima Konate czy Bernardo Silva. Po starcie nowego sezonu w biurach na Bernabeu rozpoczęto negocjacje nowych kontraktów z obecnymi zawodnikami. Hiszpańska prasa informuje, że dwóch piłkarzy już złożyło podpis pod nową umową.

Z informacji dziennika AS wynika, że są to Aurelien Tchouameni oraz Arda Guler. W obu przypadkach mowa o kontraktach do połowy 2031 roku. Jeśli chodzi o reprezentanta Turcji, dostał on sporą podwyżkę wynagrodzenia. Oficjalne ogłoszenia są spodziewane w najbliższej przyszłości.

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Tchouameni trafił do Madrytu w lipcu 2022 roku z AS Monaco za kwotę 80 milionów euro. Do tej pory wystąpił w 199 meczach, w których strzelił 7 bramek i zanotował 8 asyst. W poprzednich sezonach był zawodnikiem wyjściowej jedenastki, lecz teraz jego rola została ograniczona do funkcji zmiennika. Ostatnia umowa łączyła go z Los Blancos do połowy 2028 roku.

Z kolei Guler przeniósł się na Bernabeu latem 2023 roku z Fenerbahce. Ofensywny pomocnik ma dopiero 21 lat, lecz już teraz odgrywa ważną rolę w pierwszym składzie. Pod wodzą Jose Mourinho ma stać się jednym z liderów Realu Madryt. Łącznie ma już 119 występów w barwach klubu.