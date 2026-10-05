Zieliński wprost po meczu z Bośnią. Wskazał przyczynę porażki

Piotr Zieliński zastąpił Roberta Lewandowskiego w roli kapitana reprezentacji Polski. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, czego zabrakło do korzystnego wyniku w meczu z Bośnią i Hercegowiną.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński ujawnił, czego zabrakło do zwycięstwa z Bośnią

Reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną (0:1). Decydujący gol padł z rzutu karnego w 84. minucie. Porażka oznacza, że Biało-Czerwoni mają znikome szanse nie tylko na bezpośredni awans, ale nawet na zajęcie 2. miejsca w grupie, które gwarantuje grę w barażach. W listopadzie podopieczni Jana Urbana powalczą jedynie o utrzymanie w dywizji B Ligi Narodów. Jest to spore rozczarowanie dla kibiców.

Bezpośrednio po spotkaniu w rozmowie z TVP Sport na gorąco przegrany mecz podsumował Piotr Zieliński. Kapitan reprezentacji Polski wprost zasugerował, że zabrakło nam skuteczności, aby osiągnąć korzystny wynik. Bośniacy mieli tylko jeden celny strzał, z którego strzelili bramkę.

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– Mieliśmy swoje sytuacje. Na takim boisku, ciężkim do grania, trzeba je wykorzystywać i rozmawialibyśmy o innym rezultacie. Niestety, strzelili z karnego i przegrywamy mecz – podsumował Piotr Zieliński

– To, co zdołaliśmy wykreować, trzeba było zamienić na bramki. Taka jest piłka, czasem nie chce wejść. Staraliśmy się, żeby w drugiej połowie stworzyć konkretne sytuacje, było ich mniej. Ciężki mecz. Mieliśmy wygrać, przegrywamy i komplikujemy sytuację – dodał kapitan reprezentacji.

Zieliński uważa, że ta drużyna ma duży potencjał. Widzi jakość wśród zawodników reprezentacji Polski. Przyznał jednak, że potrzebna będzie dokładna analiza poprzednich czterech spotkań.

– Zdaje sobie sprawę, że będzie dużo rozmów, analiz i domyśleń, w jakim kierunku to idzie. Ja cały czas wierzę w tę drużynę, ponieważ widzę jakość. Dziś, gdybyśmy strzelili bramki, rozmawialibyśmy o innym wyniku. Trzeba przeanalizować te cztery mecze, różne mecze, bo ten przedostatni był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Dzisiaj trochę brakowało energii w niektórych fazach spotkania, ale generalnie myślę, że mogliśmy wygrać. Wierzę w tę drużynę, że da kibicom jeszcze dużo radości – powiedział.