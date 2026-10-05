Zieliński wprost po meczu z Bośnią. Wskazał przyczynę porażki

23:23, 5. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Sport

Piotr Zieliński zastąpił Roberta Lewandowskiego w roli kapitana reprezentacji Polski. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, czego zabrakło do korzystnego wyniku w meczu z Bośnią i Hercegowiną.

Piotr Zieliński
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński ujawnił, czego zabrakło do zwycięstwa z Bośnią

Reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną (0:1). Decydujący gol padł z rzutu karnego w 84. minucie. Porażka oznacza, że Biało-Czerwoni mają znikome szanse nie tylko na bezpośredni awans, ale nawet na zajęcie 2. miejsca w grupie, które gwarantuje grę w barażach. W listopadzie podopieczni Jana Urbana powalczą jedynie o utrzymanie w dywizji B Ligi Narodów. Jest to spore rozczarowanie dla kibiców.

Bezpośrednio po spotkaniu w rozmowie z TVP Sport na gorąco przegrany mecz podsumował Piotr Zieliński. Kapitan reprezentacji Polski wprost zasugerował, że zabrakło nam skuteczności, aby osiągnąć korzystny wynik. Bośniacy mieli tylko jeden celny strzał, z którego strzelili bramkę.

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Mieliśmy swoje sytuacje. Na takim boisku, ciężkim do grania, trzeba je wykorzystywać i rozmawialibyśmy o innym rezultacie. Niestety, strzelili z karnego i przegrywamy mecz – podsumował Piotr Zieliński

To, co zdołaliśmy wykreować, trzeba było zamienić na bramki. Taka jest piłka, czasem nie chce wejść. Staraliśmy się, żeby w drugiej połowie stworzyć konkretne sytuacje, było ich mniej. Ciężki mecz. Mieliśmy wygrać, przegrywamy i komplikujemy sytuację – dodał kapitan reprezentacji.

Zieliński uważa, że ta drużyna ma duży potencjał. Widzi jakość wśród zawodników reprezentacji Polski. Przyznał jednak, że potrzebna będzie dokładna analiza poprzednich czterech spotkań.

Zdaje sobie sprawę, że będzie dużo rozmów, analiz i domyśleń, w jakim kierunku to idzie. Ja cały czas wierzę w tę drużynę, ponieważ widzę jakość. Dziś, gdybyśmy strzelili bramki, rozmawialibyśmy o innym wyniku. Trzeba przeanalizować te cztery mecze, różne mecze, bo ten przedostatni był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Dzisiaj trochę brakowało energii w niektórych fazach spotkania, ale generalnie myślę, że mogliśmy wygrać. Wierzę w tę drużynę, że da kibicom jeszcze dużo radości – powiedział.

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