Urban podsumował mecz z Bośnią. „Nie zasłużyliśmy na porażkę”

00:08, 6. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną. Jan Urban na konferencji prasowej wprost zasugerował, że nie zasługiwaliśmy na porażkę w tym spotkaniu. Dodał jednak, że będzie szukał wraz ze sztabem szkoleniowym pozytywów po tym zgrupowaniu.

Jan Urban
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Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Nie zasłużyliśmy na porażkę, ale taka jest piłka – mówi Jan Urban

Reprezentacja Polski przegrała drugi mecz w tej edycji Ligi Narodów. W poniedziałek wieczorem na stadionie w Zenicy lepsza – przynajmniej jeśli chodzi o wynik – okazała się Bośnia i Hercegowina. Biało-Czerwoni przegrali (0:1) po bramce w 84. minucie z rzutu karnego. Decyzję sędziego o podyktowaniu jedenastki podważał Jan Urban. Jego zdaniem arbiter nie powinien był odgwizdać faulu, a nasz zespół został tym samym skrzywdzony.

Na konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski podsumował zakończone starcie i zasugerował, że będzie szukał pozytywów po czterech meczach. Stwierdził, że w dwumeczu z Bośnią nie zasługiwali na porażkę na wyjeździe, a w meczu u siebie zasługiwaliśmy na znacznie więcej niż jeden punkt.

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Będziemy szukać pozytywów z tych czterech meczów, jakie rozegraliśmy. Będziemy patrzeć, co po Lewandowskim, jeśli go nie ma, jaki napastnik będzie, bo taka jest sytuacja, jeśli chodzi o napastników. To nie jest moment, żeby po jednym meczu analizować wszystkie cztery. Zrobimy to we własnym gronie, przedstawimy sytuacje, jak wygląda. Nie będę popadał z euforii w rozpacz, czy coś w tym stylu. To nie jest drużyna, która nie oddaje strzałów na bramkę, która nie potrafi zagrać kombinacyjnej akcji. Potrafimy grać w piłkę, brakuje nam wykończenia. W dzisiejszej piłce nie jest łatwo stworzyć sobie sytuacje. Jeśli masz dwie/trzy, a dziś takie mieliśmy, trzeba je wykorzystać. Bośnia oddała jeden celny strzał, ale strzeliła bramkę. Często takie momenty decydują o meczu. W piłce nie zawsze wygrywa lepszy. Tak samo, jak w pierwszym meczu z Bośnią zasłużyliśmy na więcej, tak samo w tym spotkaniu nie zasłużyliśmy na porażkę, ale taka jest piłka – mówił na konferencji prasowej Jan Urban.

Po czterech meczach Ligi Narodów podopieczni Jana Urbana zajmują dopiero 3. miejsce w tabeli. Szanse na awans do dywizji A Ligi Narodów są praktycznie znikome. W listopadzie Polska rozegra dwa spotkania z Rumunią oraz Szwecją.

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