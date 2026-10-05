Kounde pod obserwacją gigantów. Pięć klubów chce gwiazdę Barcelony

15:55, 5. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Jules Kounde w ostatnim sezonie mocno rozczarował, przez co jego przyszłość w FC Barcelonie nie jest pewna. Z doniesień dziennika Sport wynika, że prawego obrońcę obserwuje pięć klubów z Premier League.

Jules Kounde
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Jules Kounde ma pięć opcji transferowych w Premier League

Jules Kounde w poprzednim sezonie mocno rozczarował nie tylko kibiców, ale przede wszystkim Hansiego Flicka. W porównaniu do rozgrywek w kampanii 2024/2025 był w zdecydowanie gorszej formie. Sytuacja wygląda podobnie w bieżącym sezonie, przez co jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. Z zawodnika wyjściowej jedenastki, który był praktycznie nietykalny, stał się piłkarzem, który może zostać wystawiony na sprzedaż.

O odejściu francuskiego obrońcy media rozpisują się już od kilku tygodni. Przede wszystkim wymienia się kierunek angielski. Jak donosi dziennik Sport, aż pięć klubów z Premier League obserwuje jego sytuację. Są to: Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal oraz Manchester United.

Promocja: 500 zł za celny strzał Polski w meczu z Bośnią. Sprawdź ofertę Superbet!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kounde wyceniany jest na 55 milionów euro i właśnie kwota w tych okolicach może przekonać Barcelonę do sprzedaży prawego obrońcy. Warto jednak dodać, że kontrakt piłkarza z klubem obowiązuje aż do czerwca 2030 roku. Z Blaugraną jest związany od lipca 2022 roku. Łącznie wystąpił w 193 meczach, w których strzelił 10 bramek i zanotował 22 asysty. Wcześniej bronił barw Sevilli oraz Bordeaux, którego jest wychowankiem.

W tym sezonie Barcelona jest nie do zatrzymania w La Liga. Po 7. kolejkach mają na swoim koncie komplet 21 punktów. Kounde zagrał jednak tylko w czterech spotkaniach. W pozostałych ani na minutę nie podniósł się z ławki rezerwowych.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości