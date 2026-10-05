Kounde pod obserwacją gigantów. Pięć klubów chce gwiazdę Barcelony

Jules Kounde w ostatnim sezonie mocno rozczarował, przez co jego przyszłość w FC Barcelonie nie jest pewna. Z doniesień dziennika Sport wynika, że prawego obrońcę obserwuje pięć klubów z Premier League.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Jules Kounde ma pięć opcji transferowych w Premier League

Jules Kounde w poprzednim sezonie mocno rozczarował nie tylko kibiców, ale przede wszystkim Hansiego Flicka. W porównaniu do rozgrywek w kampanii 2024/2025 był w zdecydowanie gorszej formie. Sytuacja wygląda podobnie w bieżącym sezonie, przez co jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. Z zawodnika wyjściowej jedenastki, który był praktycznie nietykalny, stał się piłkarzem, który może zostać wystawiony na sprzedaż.

O odejściu francuskiego obrońcy media rozpisują się już od kilku tygodni. Przede wszystkim wymienia się kierunek angielski. Jak donosi dziennik Sport, aż pięć klubów z Premier League obserwuje jego sytuację. Są to: Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal oraz Manchester United.

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Kounde wyceniany jest na 55 milionów euro i właśnie kwota w tych okolicach może przekonać Barcelonę do sprzedaży prawego obrońcy. Warto jednak dodać, że kontrakt piłkarza z klubem obowiązuje aż do czerwca 2030 roku. Z Blaugraną jest związany od lipca 2022 roku. Łącznie wystąpił w 193 meczach, w których strzelił 10 bramek i zanotował 22 asysty. Wcześniej bronił barw Sevilli oraz Bordeaux, którego jest wychowankiem.

W tym sezonie Barcelona jest nie do zatrzymania w La Liga. Po 7. kolejkach mają na swoim koncie komplet 21 punktów. Kounde zagrał jednak tylko w czterech spotkaniach. W pozostałych ani na minutę nie podniósł się z ławki rezerwowych.