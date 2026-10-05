Raphinha zdecydował. W tym klubie zagra w następnych latach

20:42, 5. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Raphinha zgodził się przedłużyć kontrakt z FC Barceloną. Z doniesień Fabrizio Romano wynika, że Brazylijczyk podpisze czteroletnią umowę. Wszystkie szczegóły zostały już ustalone.

Raphinha
Obserwuj nas w
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha i FC Barcelona osiągnęli porozumie ws. nowego kontraktu

FC Barcelona cztery lata temu dokonała wzmocnień, które miały kluczowy wpływ na ostatnie sukcesy. Latem 2022 roku Dumę Katalonii zasilił m.in. Robert Lewandowski, Jules Kounde czy Raphinha. Reprezentant Polski rozstał się z klubem w minione lato po wygaśnięciu kontraktu. Z kolei francuski obrońca jest łączony z transferem po zakończeniu obecnego sezonu. Natomiast w przypadku Brazylijczyka mowa o absolutnie kluczowym graczu.

Po odejściu Lewandowskiego kataloński klub nie był w stanie sprowadzić nowego napastnika. Jego miejsce zajął Raphinha, który po przesunięciu na pozycję numer dziewięć imponuje formą i skutecznością. W dotychczasowych ośmiu meczach strzelił aż czternaście bramek i zanotował trzy asysty.

Promocja: 500 zł za celny strzał Polski w meczu z Bośnią. Sprawdź ofertę Superbet!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wpływ 29-latka na grę zespołu jest wręcz nieoceniony. Nie dziwi więc fakt, że FC Barcelona chce zrobić wszystko, aby zatrzymać zawodnika na dłużej. Obecna umowa wygasa w połowie 2028 roku, a zainteresowanie piłkarzem stale rośnie. Nie jest tajemnicą, że Raphinha jest priorytetem transferowy przedstawicieli Saudi Pro League. Z informacji Fabrizio Romano wynika jednak, że transfer reprezentanta Brazylii jest praktycznie niemożliwy.

W najbliższym czasie Raphinha przedłuży kontrakt z Barceloną. Obie strony doszły do porozumienia w sprawie nowej czteroletniej umowy. Do tej pory w barwach Blaugrany rozegrał 185 spotkań, w których strzelił 89 bramek i zanotował 62 asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości