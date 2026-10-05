Yildiz pod lupą giganta. Juventus wycenił go na minimum 100 mln euro

Kenan Yildiz wzbudził zainteresowanie Arsenalu pod kątem przyszłego letniego okna transferowego. Corriere dello Sport informuje, że Juventus rozważy sprzedaż, jeśli ponownie nie awansuje do Ligi Mistrzów. Stara Dama wycenia go na co najmniej 100 milionów euro.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Arsenal zainteresowany Yildizem. Cena zwala z nóg

Juventus w poprzednim sezonie kompletnie rozczarował. Do pewnego momentu wydawało się, że TOP 4 Serie A to będzie formalność, lecz końcówka rozgrywek nie potoczyła się po ich myśli. W efekcie zajęli dopiero 6. miejsce w tabeli, przez co nie wywalczyli awansu do Ligi Mistrzów. W ostatnich pięciu spotkaniach tamtej kampanii wywalczyli jedynie 6 z 15 możliwych punktów, odnosząc jedno zwycięstwo, trzy razy remisując i raz przegrywając. Zgubione punkty sprawiły, że do czwartego w lidze Como stracili jedynie dwa oczka.

Brak gry w elitarnych rozgrywkach to spore rozczarowanie. Na dodatek Stara Dama przeciętnie rozpoczęła trwający sezon. Po 5. kolejkach mają 10 punktów i zajmują dopiero 7. miejsce w tabeli. Kolejny rok bez Ligi Mistrzów może oznaczać, że jedna z największych gwiazd latem opuści klub.

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Z informacji Corriere dello Sport wynika, że dużym zainteresowaniem cieszy się Kenan Yildiz. Reprezentant Turcji to jedna z najjaśniejszych postaci w drużynie, a jednocześnie gwiazda zespołu. Pod koniec sierpnia doznał kontuzji złamania kości śródstopia lewej stopy. Jego planowany powrót spodziewany jest dopiero na początku grudnia. Mimo to mocno interesuje się nim Arsenal, czyli mistrz Anglii i finalista Ligi Mistrzów.

Juventus może rozważyć sprzedaż Yildiza, ale tylko pod jednym warunkiem. Ma nim być scenariusz, w którym Stara Dama nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. Co więcej, przy ewentualnej ofercie wysłuchają tylko propozycji w wysokości co najmniej 100 milionów euro.

Yildiz trafił do Turynu latem 2022 roku z akademii Bayernu Monachium. Łącznie wystąpił już w 132 meczach, w których strzelił 27 bramek i zaliczył 21 asyst.