Kownacki łączony z powrotem do Bundesligi. Padła nazwa klubu

Dawid Kownacki rozwiązał kontrakt z Werderem Brema i pozostaje bez klubu. Z informacji serwisu Express.de wynika, że Polak może wrócić do Bundesligi. Interesuje się nim FC Koeln.

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kownacki

FC Koeln interesuje się Dawidem Kownackim

Dawid Kownacki to wychowanek Lecha Poznań. Z macierzystego klubu odszedł latem 2017 roku, gdy zdecydował się na transfer do Sampdorii. Większą część kariery spędził jednak w Niemczech, gdzie dryfował pomiędzy 1. Bundesligą, a 2. Bundesligą. Przez ostatnie lata był związany z Werderem Brema, gdzie nie mógł liczyć na regularną grę. Finalnie pod koniec września 7-krotny reprezentant Polski po rozwiązaniu kontraktu został bez klubu.

O Kownackiego już latem zabiegała Wieczysta Kraków, lecz beniaminek Ekstraklasy nie był w stanie go przekonać. Przez ostatnie dni łączono go z kilkoma klubami. Z informacji serwisu Express.de wynika, że do grona chętnych dołączył przedstawiciel Bundesligi – FC Koeln.

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FC Koeln ma problem z obsadą pozycji napastnika, ponieważ ostatnio kontuzji doznali Ragnar Ache i Thijs Dallinga. Szkoleniowiec ma do swojej dyspozycji tylko dwóch zawodników, więc w klubie szukają wolnych zawodników, którzy zwiększą głębią składu i rywalizację o wyjściową jedenastkę.

Z „Koziołkami” łączony był także Joselu. Były napastnik Realu Madryt jest jednak bliżej podpisania kontraktu w Katarze. Z tego powodu szanse Kownackiego na angaż w Bundeslidze znacząco rosną. W przeszłości w niemieckiej elicie wystąpił w 52 meczach, w których strzelił 4 bramki.