Końcówka letniego okna transferowego to czas, w którym dzieją się rzeczy najbardziej szalone. Najwięksi piłkarze świata są łączeni z niespodziewanymi kierunkami, a niektóre ruchy mogą totalnie zmienić układ sił w Europie. Oto TOP10 nazwisk, które mogą jeszcze odpalić prawdziwe transferowe bomby.

PressFocus Na zdjęciu: Alexander Isak/Gianluigi Donnarumma/Rodrygo

Rodrygo (Real Madryt)

Real Madryt rozbił bank w trwającym letnim oknie transferowym. Xabi Alonso dostał piłkarzy, którzy będą aspirować do statutu gwiazd w La Liga. Coraz rzadziej mówi się tak o Brazylijczyku Rodrygo, który przestał pełnić pierwszoplanową rolę w zespole ze stolicy Hiszpanii.

24-letni przez fachowy portal Transfermarkt wyceniany jest na aż 90 milionów euro. Real Madryt ma już czekać na odpowiednio wysoką ofertę. Według doniesień mediów, Rodrygo wybrał bowiem kierunek swojego transferu. W grze o hitowy angaż Brazylijczyka mają być dwaj europejscy giganci.

Savinho (Manchester City)

Okno transferowe ma swoje zasady. Nawet największe ruchy mogą nie dokonać się, jeżeli wszystkie elementy układanki nie zostaną odpowiednio ułożone. Kluczem do transferu Rodrygo ma być odejście Savingo, który aktualnie reprezentuje Manchester City.

21-letni Brazylijczyk nie pokazał pełni możliwości w zespole Pepa Guardioli. W umiejętności Savinho mocno wierzy natomiast Tottenham Hotspur, który jest mocno zdesperowany ze względu na braki kadrowe. Na stole leżeć ma oferta warta aż 70 milionów euro.

Alexander Isak (Newcastle United)

Bohaterem największego transferu wewnątrz Premier League może zostać Alexander Isak. Kwestia przyszłości 25-latka ze Szwecji elektryzuje nie tylko kibiców, ale i jego samego. Napastnik wydał w tej sprawie oświadczenie, na które odpowiedziało Newcastle United.

Rynkowa wartość Isaka to aż 120 milionów euro. Tylko najbogatsze kluby mogą sobie pozwolić na dokonanie transferu tego kalibru. Jednym z nich jest Liverpool. The Reds odpowiadają za najgłośniejszy ruch w letnim oknie transferowym. Niewykluczone, że na Anfield znów rozbiją bank. Liverpool zmienił bowiem zdanie w sprawie transferu Isaka.

Ederson (Manchester City)

Głośne medialnie transfery dotyczą także bramkarzy. Możliwe, że na finiszu letniego okna transferowego klubowe barwy zmieni Ederson. Brazylijski golkiper wypracował sobie status kluczowego piłkarza Manchesteru City. 32-latek pomógł drużynie z Etihad Stadium seryjnie wygrywać Premier League. Teraz nadchodzi jednak czas na zmiany.

Pep Guardiola jest w trakcie budowy nowego Manchesteru City, który ponownie zdominuje walkę o mistrzostwo Anglii. Hiszpan jest zdecydowany na zmianę między słupkami. Ederson musi opuścić swój dotychczasowy zespół, ponieważ Manchester City robi miejsce dla Donnarummy.

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma to najlepszy dowód na to, jak przewrotne bywa życie piłkarza. Włoch jeszcze kilka miesięcy temu celebrował z PSG wygraną w Lidze Mistrzów. Tymczasem w trwającym letnim oknie transferowym okazało się, że do stolicy Francji zawitał nowy golkiper. To doprowadziło do burzliwego rozstania reprezentanta Włoch z gigantem Ligue 1.

Donnarumma nie będzie dłużej bronił barw PSG. Paryżanie są w trakcie negocjacji transferowych z Manchesterem City. Rozmowy nie są łatwe, aczkolwiek przenosiny z Francji do Anglii są bardzo prawdopodobne. Wiadomo już, ile PSG ma otrzymać za sprzedaż 26-latka.

Nico Paz (Como FC)

Znaczące transfery dzieją się także w Serie A. Na tamtejszych boiskach rozbłysła gwiazda argentyńskiego pomocnika, który wzbudził zainteresowanie aktualnego zwycięzcy Ligi Europy. Nico Paz, to poważny cel transferowy dla Tottenhamu Hotspur. Transakcja ta nie jest jednak łatwa do przeprowadzenia.

Ważną częścią tej historii jest Real Madryt, czyli klub, który ma prawo odkupu Paza w 2026 roku za 10 milionów euro. Zawodnik Como już teraz wart jest jednak kilkukrotnie więcej. Najnowsza propozycja za młodą gwiazdę Serie A opiewała na 70 milionów euro. Argentyńczyk wciąż marzy jednak o zrobieniu kariery w klubie prowadzonym przez Xabiego Alonso, stąd namówienie go do gry w Premier League nie będzie łatwe.

Ademola Lookman (Atalanta)

Pozostając w klimacie Serie A, do najbardziej rozchwytywanych gwiazd ligi włoskiej zaliczany jest Ademola Lookman. Nigeryjczyk walnie przyczynił się do sukcesów Atalanty, ale zdaje się nadszedł moment na zmianę pracodawcy. Długo zanosiło się na to, że 27-latek dołączy do Interu Mediolan.

Aktualnie bardziej realny scenariusz zakłada, że Atalanta sprzeda swoją gwiazdę, ale nie do ligowego konkurenta z San Siro, ale jednemu z gigantów Premier League. Do rywalizacji o wycenionego na 60 milionów euro Lookmana, stanąć mogą Chelsea, Aston Villa, czy inni angielscy potentaci.

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Manchester United tego lata przebudował całkiem ofensywę. W efekcie przyszłości na Old Trafford nie ma Alejandro Garnacho, który z Czerwonymi Diabłami związany jest od blisko pięciu lat. W piłce nie ma jednak sentymentów i 21-letni Argentyńczyk musi rozglądać się za nowym pracodawcą.

Garnacho łączony jest przede wszystkim z grą dalszymi występami w Premier League. O jego angaż najmocniej zabiega Chelsea, która prowadzi trudne rozmowy z Manchesterem United. Rozważane są też inne opcje transferu Garnacho. Wycenianego na 45 milionów euro Argentyńczyka, widziałaby u siebie AS Roma.

Christopher Nkunku (Chelsea)

Christopher Nkunku w minionym sezonie kolekcjonował trofea reprezentując Chelsea. 27-letni Francuz wygrał Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA. W barwach The Blues nie grał jednak tyle, ile by sobie życzył. Transfer Nkunku byłby zatem korzystny dla Chelsea oraz samego zawodnika.

Nkunku znajduje się na liście transferowej, ale wciąż nie znalazł się dla niego kolejny pracodawca. Spekulowano, że kolejnym etapem w karierze 27-latka może być Bayern Monachium. Ostatnio najgłośniej było jednak o transferze wewnątrz Premier League. Pojawiła się bowiem nowa opcja na zmianę klubu.

Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok)

Afimico Pululu może nie wygrał Ligi Konferencji, ale był jej najlepszym strzelcem, trafiając do siatki aż 8 razy. Jagiellonia Białystok liczyła, że na 26-latku zarobi nawet między 5 a 6 milionów euro. Zainteresowanie w ligach z TOP5 nie było jednak na tyle intensywne, aby nastąpiły poważne rozmowy.

Pululu może dalej strzelać gole klubom z Ekstraklasy. Negocjacje w sprawie kupna gwiazdy Jagiellonii Białystok prowadzi między innymi Lech Poznań. Z informacji dziennikarza Goal.pl, Piotr Koźmińskiego, wiadomo iż Pululu interesuje się inny czołowy zespół Ekstraklasy. Przyszłość napastnika pozostaje zatem otwarta.

