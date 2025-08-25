Manchester City z ofertą za Donnarummę. Tyle ma dostać PSG

Manchester City w najbliższych dniach chce osiągnąć porozumienie z Paris Saint-Germain. Klub z Anglii ma złożyć ofertę o wartości 30 mln euro za Gianluigiego Donnarummę - przekazał Alfredo Pedulla.

Gianluigi Donnarumma blisko przenosin do Man City

Gianluigi Donnarumma, choć był jedną z głównych postaci Paris Saint-Germain w poprzednim sezonie, został skreślony przez klub. Reprezentant Włoch w najbliższych dniach ma zmienić klub, co potwierdziło ostatnie uroczyste pożegnanie na Parc des Princes. Wszystko wskazuje na to, że bramkarz przeniesie się do Premier League, gdzie trafi pod skrzydła Pepa Guardioli.

W zespole hiszpańskiego trenera doszło do zaskakujących zmian między słupkami. Ederson lada moment ma opuścić Etihad Stadium i przenieść się do Turcji, a dokładnie do Galatasaray. Jego miejsce zajął James Trafford, którego ściągnięto ponownie do klubu.

Mimo to Manchester City chce skorzystać z nadarzającej się okazji i sprowadzić klasowego golkipera. Ostatnio pojawiły się informacje, że Donnarumma uzgodnił już warunki kontraktu z Obywatelami. Wystarczy zatem, aby oba kluby osiągnęły porozumienie ws. kwoty transferu. Te ma nastąpić w ciągu najbliższych dni, ponieważ z informacji Alfredo Pedulli wynika, że do Paryża wpłynie oficjalna oferta.

The Citiziens zaproponują 30 milionów euro za Donnarummę. Pierwotnie informowano, że PSG oczekuje 50 mln euro, ale niewykluczone, że zbliżający się koniec okna transferowego zmusił ich do obniżenia oczekiwań finansowych.

Donnarumma przygodę z PSG zakończył, mając na swoim koncie 161 występów, w których 56 razy zachował czyste konto. Podczas pobytu w Paryżu sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów, a także czterokrotnie zdobył mistrzostwo Francji.