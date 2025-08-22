Liverpool zmienił zdanie w sprawie wielkiego transferu

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Liverpool przygotuje co najmniej 120 mln funtów na transfer Isaka

Alexander Isak jest jednym z głównych bohaterów letniego okna transferowego w Premier League. Napastnik Newcastle United jasno dał do zrozumienia, że chce przeprowadzić się na Anfield, a Liverpool szykuje się do złożenia nowej oferty.

Pierwsza propozycja opiewająca na 110 mln funtów została odrzucona i to zniecierpliwiło The Reds, którzy postawili ultimatum. Jednak teraz władze są gotowe podnieść kwotę do poziomu co najmniej 120–130 mln.

Sytuacja robi się coraz bardziej napięta, bo sam Isak publicznie przyznał, że jego relacje z klubem uległy pogorszeniu. – Kiedy łamane są obietnice i traci się zaufanie, nie można kontynuować współpracy. Zmiana jest w najlepszym interesie wszystkich stron – napisał Szwed w oświadczeniu w mediach społecznościowych. Jego słowa potwierdziły spekulacje, że piłkarz nie widzi już swojej przyszłości na St James’ Park.

Newcastle United oficjalnie utrzymuje, że nie planuje sprzedaży swojego kluczowego zawodnika, jednak za kulisami trwają rozmowy o ewentualnych warunkach odejścia. Według Sky Sports klub stawia dwa wymagania: odpowiednią kwotę transferu, bliską 150 mln funtów, oraz znalezienie zastępcy. Do tej pory nie udało się nikogo sprowadzić, ale prowadzone są negocjacje z Brentford w sprawie Yoane Wissy.

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni będą kluczowe. Jeśli Liverpool zdecyduje się na ofertę w granicach 130 mln funtów i Newcastle jednocześnie zakontraktuje nowego napastnika, saga transferowa może dobiec końca.