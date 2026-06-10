Real i Manchester United mają wspólny cel. To może być hit lata

Mateus Fernandes znalazł się na celowniku dwóch europejskich potęg. Każdy z nich monitoruje sytuację Portugalczyka, a West Ham oczekuje za niego kwoty sięgającej 90 milionów euro.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Mateus Fernandes może zmienić klub. Giganci szykują wielki ruch

Mateus Fernandes może być jednym z bohaterów najgłośniejszych transferowych sag tego lata. Jak poinformował Nicolo Schira na platformie X, zainteresowanie 21-letnim pomocnikiem West Hamu wykazują Real Madryt oraz Manchester United. Oba kluby mają analizować możliwość pozyskania portugalskiego zawodnika jeszcze przed startem nowego sezonu.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza, rozmowy dotyczące potencjalnego transferu są prowadzone, a młody pomocnik znajduje się wysoko na listach życzeń obu europejskich gigantów. Mateus Fernandes należy obecnie do najbardziej perspektywicznych zawodników swojego pokolenia, co przekłada się na rosnące zainteresowanie ze strony czołowych klubów.

Według medialnych wieści sternicy Młotów oczekują za Mateusa Fernandesa co najmniej 90 milionów euro. Taka kwota miałaby częściowo zrekompensować straty wynikające ze spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej i pomóc w odbudowie drużyny przed walką o szybki powrót do Premier League.

Portugalczyk trafił do West Hamu w sierpniu 2025 roku z Southampton za 44 miliony euro. W minionym sezonie wystąpił w 42 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć bramek i notując pięć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku, co daje Londyńczykom mocną pozycję negocjacyjną.