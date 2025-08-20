Isak wydał oświadczenie. Newcastle zdecydowało ws. transferu

07:53, 20. sierpnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Instagram / Newcastle United

Alexander Isak wydał szczere oświadczenie, w którym wyraził chęć transferu. Na te słowa szybko zareagowało Newcastle United.

Alexander Isak
MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Isak chce odejść, ale Newcastle stawia na swoim

Alexander Isak od dłuższego czasu znajduje się w centrum transferowej burzy. Napastnik reprezentacji Szwecji od kilku tygodni próbuje wymusić odejście z Newcastle United. W opublikowanym oświadczeniu na Instagramie podkreślił, że „obietnice zostały złamane” i że utracone zaufanie nie pozwala mu kontynuować współpracy z klubem.

– Milczałem przez długi czas, podczas gdy inni przedstawiali własną wersję wydarzeń. Prawda jest taka, że klub znał moje stanowisko od dawna. Kiedy obietnice są łamane, a zaufanie znika, ta relacja nie może trwać – napisał Isak, otwarcie wskazując na chęć zmiany barw.

Na te słowa natychmiast zareagowało Newcastle. Klub w specjalnym komunikacie wyraził rozczarowanie postawą zawodnika i jednoznacznie podkreślił, że nie ma mowy o zgodzie na transfer w tym oknie. „Alex pozostaje naszym piłkarzem i nie padły żadne deklaracje, że będzie mógł odejść tego lata. Chcemy zatrzymać naszych najlepszych graczy, a warunki sprzedaży nie zostały spełnione” – przekazali działacze.

Sytuacja Isaka to jeden z najgorętszych tematów lata w Anglii. Liverpool złożył już ofertę opiewającą na 110 milionów funtów, ale została ona odrzucona. Do końca okna transferowego pozostało niewiele ponad tydzień i nie wiadomo, czy The Reds zdecydują się na kolejną próbę, czy też Szwed będzie zmuszony kontynuować grę na St James’ Park mimo narastającego konfliktu.

Ostatnio pojawiły się nawet plotki, że w grę o transfer Isaka może włączyć się Real Madryt. Natomiast kwota transferu na razie powstrzymuje Królewskich.

