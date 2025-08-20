Lookman nie przejdzie do Interu. Może wrócić w Premier League

09:38, 20. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Graeme Bailey / TBR Football

Ademola Lookman ostatecznie nie podpisze kontraktu z Interem Mediolan. Jak podaje Graeme Bailey z portalu TBR Football, nigeryjski skrzydłowy może wrócić do Premier League.

Ademola Lookman
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Ademola Lookman zaoferował się angielskim gigantom

Ademola Lookman jest zdecydowany, by podczas trwającego letniego okienka transferowego zmienić otoczenie i tym samym wykonać krok naprzód w swojej karierze. Skrzydłowy Atalanty Bergamo miał już być bliski przeprowadzki do Interu Mediolan, jednak ostatecznie rozmowy zakończyły się fiaskiem. Kluby nie były w stanie dojść do porozumienia w sprawie kwoty transferu, dlatego negocjacje zostały przerwane. Nigeryjczyk, który ma za sobą udany sezon w barwach ekipy z Lombardii, nie ukrywa chęci spróbowania sił w nowym miejscu.

Według włoskich mediów Ademola Lookman nadal planuje odejście z Atalanty Bergamo, a jego agent aktywnie poszukuje nowych opcji. Coraz poważniej rozważany jest powrót do Premier League, gdzie zawodnik spędził sporą część kariery. Jak dowiedział się Graeme Bailey z brytyjskiego portalu „TBR Football”, otoczenie piłkarza miało skontaktować się z takimi klubami jak Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester City oraz Aston Villa, oferując tym zespołom usługi 27-latka. Na razie trudno jednak mówić o konkretnych rozmowach.

29-krotny reprezentant Nigerii w Premier League rozegrał łącznie 96 meczów, w których strzelił 11 goli i zanotował 6 asyst. W Anglii reprezentował barwy Fulham, Leicester City, Evertonu oraz Charlton Athletic, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Największe sukcesy odniósł jednak w Atalancie Bergamo, z którą w kampanii 2023/2024 wygrał Ligę Europy. To właśnie on został bohaterem finału, zdobywając hat-tricka przeciwko Bayerowi Leverkusen (3:0). Teraz Nigeryjczyk liczy na to, że świetne występy na włoskich boiskach zaowocują przeprowadzką do jednego z europejskich gigantów.