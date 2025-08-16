Manchester City nie wiąże przyszłości z Edersonem, który chce transferu do Galatasaray. Prace nad tym ruchem trwają, a porozumienie jest coraz bliżej - zapewnia Rudy Galetti.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Ederson

Ederson coraz bliżej zmiany klubu

Manchester City sprowadził tego lata Jamesa Trafforda, a także bierze udział w walce o podpis Gianluigiego Donnarummy. PSG skreśliło bramkarza, zastępując go Lucasem Chevalierem. Odejście Włocha jest przesądzone, a angielski gigant to na tę chwilę wyraźny faworyt. Media sugerują wręcz, że strony są po słowie, ale transfer jest odłożony w czasie do momentu, gdy będzie dla Donnarummy miejsce w zespole. Obecnie zajmuje je Ederson, z którym Pep Guardiola nie wiąże przyszłości.

Brazylijczyk od ponad roku jest łączony z opuszczeniem Etihad Stadium. Wydawało się, że pozostanie w klubie na jeszcze jeden sezon, ale Manchester City preferuje Donnarummę. Trwają negocjacje w sprawie jego sprzedaży do Turcji. Ederson postanowił związać się z Galatasaray, dogadując już nawet warunki kontraktu. Rudy Galetti potwierdził, że prace nad transferem nabierają tempa, a Manchester City jest coraz bliżej porozumienia z tureckim klubem.

Jedyną przeszkodą są różnice w kwocie transferu. Manchester City oczekuje 15 milionów euro, a Galatasaray oferuje 10 milionów euro. Obu stronom zależy jednak na dogadaniu się, więc prędzej czy później powinny znaleźć korzystne rozwiązanie.

🚨🔥 Talks between Galatasaray and Man City for Ederson are moving fast and positively.



The gap on the fee (~€15m requested vs ~€10m offered) is narrowing, with optimism on both sides.



The 🇧🇷 GK only wants Gala and already has a verbal agreement on personal terms. pic.twitter.com/smlmjfIDRQ — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 16, 2025

Jeśli Ederson odejdzie, Manchester City mocno ruszy po Donnarummę. PSG zamierza go sprzedać za około 30 milionów euro.