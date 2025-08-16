Ederson coraz bliżej zmiany klubu
Manchester City sprowadził tego lata Jamesa Trafforda, a także bierze udział w walce o podpis Gianluigiego Donnarummy. PSG skreśliło bramkarza, zastępując go Lucasem Chevalierem. Odejście Włocha jest przesądzone, a angielski gigant to na tę chwilę wyraźny faworyt. Media sugerują wręcz, że strony są po słowie, ale transfer jest odłożony w czasie do momentu, gdy będzie dla Donnarummy miejsce w zespole. Obecnie zajmuje je Ederson, z którym Pep Guardiola nie wiąże przyszłości.
Brazylijczyk od ponad roku jest łączony z opuszczeniem Etihad Stadium. Wydawało się, że pozostanie w klubie na jeszcze jeden sezon, ale Manchester City preferuje Donnarummę. Trwają negocjacje w sprawie jego sprzedaży do Turcji. Ederson postanowił związać się z Galatasaray, dogadując już nawet warunki kontraktu. Rudy Galetti potwierdził, że prace nad transferem nabierają tempa, a Manchester City jest coraz bliżej porozumienia z tureckim klubem.
Jedyną przeszkodą są różnice w kwocie transferu. Manchester City oczekuje 15 milionów euro, a Galatasaray oferuje 10 milionów euro. Obu stronom zależy jednak na dogadaniu się, więc prędzej czy później powinny znaleźć korzystne rozwiązanie.
Jeśli Ederson odejdzie, Manchester City mocno ruszy po Donnarummę. PSG zamierza go sprzedać za około 30 milionów euro.