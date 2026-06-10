Arsenal wytypował cel transferowy! To hiszpańska gwiazda

21:45, 10. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Graeme Bailey

Arsenal może tego lata przeprowadzić bombę transferową. Celem Kanonierów jest sprowadzenie Nico Williamsa. Gwiazda Athleticu Bilbao jest priorytetem na letnie okienko - informuje Graeme Bailey.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Nico Williams głównym celem Arsenalu

Arsenal nie wykonuje jeszcze ogromnych ruchów na rynku transferowym. Mistrzowie Premier League obserwują sporą liczbę piłkarzy, ale nie podjęli jeszcze odpowiednich kroków. Tymczasem Graeme Bailey donosi, że wkrótce może to się zmienić. Otóż Kanonierzy wytypowali priorytet transferowy. A jest nim Nico Williams, który na co dzień reprezentuje barwy Athleticu Bilbao.

Reprezentant Hiszpanii od miesięcy jest obserwowany przez Arsenal. Ostatnio jednak skrzydłowy nie imponował formą, przez co mogła spaść jego wartość rynkowa. Wspomniane źródło donosi, że Kanonierzy mogą wykorzystać tę sytuację. Kanonierzy jeszcze się wstrzymują z podejmowanie kroków, ale wkrótce może się to zmienić.

Temat Nico Williamsa i jego potencjalnego transferu z Athleticu Bilbao ucichł w ostatnich miesiącach. W ciągu ostatnich dwóch letnich okienek nazwisko Hiszpana nie schodziło z pierwszych stron gazet. Teraz jest zdecydowanie inaczej. Choć możemy być pewni, że dopóki Arsenal nie przyklepie jego transferu, to co jakiś czas będą zgłaszały się po skrzydłowego inne wielkie zespoły.

Nico Williams w minionym sezonie rozegrał 32 spotkania w koszulce Athleticu Bilbao. Reprezentant Hiszpanii zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Mistrz Europy może także pochwalić się siedmioma asystami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości