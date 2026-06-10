Arsenal może tego lata przeprowadzić bombę transferową. Celem Kanonierów jest sprowadzenie Nico Williamsa. Gwiazda Athleticu Bilbao jest priorytetem na letnie okienko - informuje Graeme Bailey.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Nico Williams głównym celem Arsenalu

Arsenal nie wykonuje jeszcze ogromnych ruchów na rynku transferowym. Mistrzowie Premier League obserwują sporą liczbę piłkarzy, ale nie podjęli jeszcze odpowiednich kroków. Tymczasem Graeme Bailey donosi, że wkrótce może to się zmienić. Otóż Kanonierzy wytypowali priorytet transferowy. A jest nim Nico Williams, który na co dzień reprezentuje barwy Athleticu Bilbao.

Reprezentant Hiszpanii od miesięcy jest obserwowany przez Arsenal. Ostatnio jednak skrzydłowy nie imponował formą, przez co mogła spaść jego wartość rynkowa. Wspomniane źródło donosi, że Kanonierzy mogą wykorzystać tę sytuację. Kanonierzy jeszcze się wstrzymują z podejmowanie kroków, ale wkrótce może się to zmienić.

Temat Nico Williamsa i jego potencjalnego transferu z Athleticu Bilbao ucichł w ostatnich miesiącach. W ciągu ostatnich dwóch letnich okienek nazwisko Hiszpana nie schodziło z pierwszych stron gazet. Teraz jest zdecydowanie inaczej. Choć możemy być pewni, że dopóki Arsenal nie przyklepie jego transferu, to co jakiś czas będą zgłaszały się po skrzydłowego inne wielkie zespoły.

Nico Williams w minionym sezonie rozegrał 32 spotkania w koszulce Athleticu Bilbao. Reprezentant Hiszpanii zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Mistrz Europy może także pochwalić się siedmioma asystami.