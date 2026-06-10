Manchester United rozgląda się za nowym stoperem. Jednym z kandydatów do transferu jest Ousmane Diomande. Za gwiazdora Sportingu Lizbona trzeba zapłacić 80 milionów euro - donosi "A Bola".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ousmane Diomande łączony z Manchesterem United

Manchester United bacznie przeczesuje rynek w poszukiwaniu wzmocnień. Czerwone Diabły potrzebują wzmocnień niemalże na każdej pozycji. Tymczasem okazuje się, że jednym z kandydatów do transferu jest obrońca z portugalskiej ligi. Serwis „A Bola” przekazuje, że w kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Ousmane Diomande ze Sportingu Lizbona.

Sprowadzenie reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej będzie wiązał się dla Manchesteru United z ogromnym wydatkiem. Obrońca nie tak dawno podpisał ze Sportingiem Lizbona nowy kontrakt. Widnieje w nim klauzula odstępnego, która wynosi aż 80 milionów euro. Portugalski klub nie wykazuje chęci obniżenia tej kwoty.

Sporting Lizbona ma nadzieję, że uda im się zatrzymać Ousmane Diomande do końca kolejnego sezonu. Wszystkie karty leżą jednak w rękach Manchesteru United. Jeśli finalnie angielski klub zdecyduje się aktywować klauzulę odstępnego, to zawodnik z pewnością nie będzie w stanie im odmówić. Czas pokaże, czy Iworyjczyk zawita na Old Trafford.

Ousmane Diomande w zeszłym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej strzelił jednego gola, a także zaliczył jedną asystę.