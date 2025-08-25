Tottenham zaoferował 70 mln euro za gwiazdę Serie A. Decyzja podjęta

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham chciał Nico Paza, ale Como mówi stanowcze nie

Como było w ostatnich dniach na ustach całej Europy. Tottenham złożył oficjalną propozycję pozyskania Nico Paza, który w spotkaniu z Lazio zdobył efektowną bramkę i ponownie pokazał swój ogromny potencjał. Anglicy zaoferowali aż 70 milionów euro, ale zarząd włoskiego klubu szybko odrzucił tę propozycję.

Według Fabrizio Romano decyzja była jednoznaczna. Włosi nie chcą sprzedawać swojego najcenniejszego zawodnika i uważają go za praktycznie nie do ruszenia. Dla Tottenhamu to jasny sygnał, że droga do transferu jest zamknięta, mimo że kwota była niezwykle atrakcyjna.

Sytuację komplikuje fakt, że Real Madryt posiada prawo odkupu zawodnika w 2026 roku. To sprawia, że Como tym bardziej nie jest zainteresowane sprzedażą teraz, bo straciłoby sportowo, a finansowo mogłoby niewiele zyskać w perspektywie najbliższych lat.

Sam zawodnik także nie myśli o odejściu. – Od pierwszego dnia tutaj poczułem miłość kibiców, naprawdę. To bardzo mi pomogło, bo wychodzę na boisko z większą pewnością i spokojem. Mogę powiedzieć, że czuję się jak w domu i jestem wdzięczny za wsparcie – powiedział Nico Paz po meczu z Lazio. Słowa piłkarza potwierdzają, że jego celem jest kontynuowanie gry w Como i rozwój w Serie A.

Zobacz również: Ter Stegen nie składa broni. Taki plan ma gwiazdor Barcelony