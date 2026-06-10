Manchester United pożegnał trzech piłkarzy. Głośne odejścia

Manchester United ogłosił rozstanie z trzema zawodnikami. Po wygaśnięciu kontraktu z klubem pożegnają się: Casemiro, Jadon Sancho oraz Tyrell Malacia.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro, Sancho i Malacia pożegnani przez Manchester United

Manchester United w minionym sezonie zajął 3. miejsce w Premier League, co oznacza, że wracają do Ligi Mistrzów. Zanim jednak to się stanie, muszą zbudować odpowiednio mocną kadrę pierwszego zespołu. Transfery przychodzące jeszcze nie miały miejsca, ale są tylko kwestią czasu. Najpierw klub zdecydował się ogłosić rozstanie z trzema zawodnikami. Odchodzą: Casemiro, Jadon Sancho i Tyrell Malacia.

Casemiro to jedyny z trzech odchodzących piłkarzy, który w poprzednim sezonie pełnił ważną rolę w drużynie. Za nim najlepszy rok pod względem ilości zdobytych bramek w jednym sezonie. Brazylijczyk strzelił aż 9 goli w 34 meczach ligowych. Na Old Trafford grał od sierpnia 2022 roku. Przeszedł z Realu Madryt za 70 milionów euro. Z Czerwonymi Diabłami wygrał Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej.

Drugi z piłkarzy, który odchodzi to Jadon Sancho. Ostatni sezon spędził w Aston Villi na wypożyczeniu. Wcześniej był wypożyczany do Chelsea oraz Borussii Dortmund. Manchester United zapłacił za niego w 2021 roku aż 85 mln euro, ale nie spełnił oczekiwań.

Ostatni zawodnik, którego Man United pożegnał to Tyrell Malacia. Holender trafił na Old Trafford w 2022 roku z Feyenoordu za 15 mln euro. Wielkiej kariery na wyspach nie zrobił, a w barwach Czerwonych Diabłów rozegrał tylko 50 spotkań.