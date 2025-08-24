Co dalej z Christopherem Nkunku? Francuz ma kolejną opcję

Christopher Nkunku wciąż nie znalazł nowego zespołu, mimo że Chelsea wystawiła go na listę transferową. Kolejną opcją dla napastnika jest Aston Villa. Klub z Birmingham pracuje już nad tym ruchem - podaje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

Aston Villa zarzuciła sieć na Christophera Nkunku

Christopher Nkunku jest na wylocie z Chelsea. Trener drużyny The Blues – Enzo Maresca – ma bowiem zupełnie inny pomysł na budowę zespołu i nie widzi miejsca dla 27-letniego Francuza w swojej układance. Tym samym napastnik, który jeszcze niedawno uchodził za jednego z najlepszych zawodników Bundesligi, znalazł się na liście sprzedażowej londyńskiego klubu. W ostatnich tygodniach Christopher Nkunku był łączony z Bayernem Monachium, Lipskiem, Tottenhamem Hotspur czy Manchesterem United, ale do tej pory żadne z tych zainteresowań nie przerodziło się w dokonanie transferu.

Jak poinformował Fabrizio Romano, do wyścigu o podpis francuskiego piłkarza włączyła się także Aston Villa. Klub z Birmingham nie był szczególnie aktywny w tym okienku transferowym, aczkolwiek zamierza mocno uderzyć na finiszu letniego rynku. Priorytetem ma być właśnie sprowadzenie Christophera Nkunku, który mógłby wzmocnić ofensywę ekipy Unaia Emery’ego. Według medialnych doniesień Aston Villa nawiązała już bezpośredni kontakt z Chelsea, aby wybadać możliwość sprowadzenia zawodnika. Na tym etapie trudno jednak przewidzieć, czy taki ruch ma szanse powodzenia.

Czternastokrotny reprezentant Francji trafił do zespołu Niebieskich w lipcu 2023 roku ze wspomnianego wyżej Lipska, gdzie notował znakomite liczby. W barwach niemieckiego klubu rozegrał 172 spotkania, w których strzelił 70 goli i zanotował 56 asyst, a w sezonie 2022/2023 sięgnął po tytuł króla strzelców Bundesligi. Niestety, w Londynie jego karierę zahamowały kontuzje oraz brak zaufania kolejnych trenerów. Teraz, po rozczarowującym okresie na Stamford Bridge, 27-letni atakujący liczy na świeży start i powrót do formy.