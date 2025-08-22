Rodrygo wybrał kierunek transferu. Real tylko czeka na ofertę

Rodrygo jest zainteresowany transferem do Premier League
Rodrygo pozostaje w centrum spekulacji transferowych. Gwiazdor Realu Madryt nie cieszy się zaufaniem sztabu szkoleniowego Xabiego Alonso i z tego powodu jest łączony z odejściem. Trener Królewskich podkreślił, że liczy na Brazylijczyka, ale brak dobrych perspektyw może go skłonić do zmiany klubu.
Skrzydłowy nie wszedł na boisko w pierwszym meczu Realu Madryt w tym sezonie La Liga. Wydaje się, że ten fakt mógł zdecydować o decyzji Rodrygo. Według serwisu Football Insider przedstawiciele piłkarza udali się do Anglii, aby rozpocząć rozmowy z zainteresowanymi klubami. Sam 24-latek byłby zainteresowany przenosinami do Premier League i postrzega ten kierunek jako najbardziej atrakcyjny.
W grze o transfer gwiazdora Los Blancos są przede wszystkim Liverpool oraz Manchester City. To między innymi z tymi drużynami chcą porozmawiać agenci Brazylijczyka. Ponadto możliwe jest spotkanie z działaczami Arsenalu.
Real Madryt jest gotowy przyjąć ofertę za Rodrygo. Musi ona jednak spełnić kluczowy warunek, który oczywiście stanowi cena. Florentino Perez byłby skłonny sprzedać zawodnika za kwotę w granicach 90 milionów euro.