Rodrygo wybrał kierunek transferu. Real tylko czeka na ofertę

Rodrygo jest zainteresowanym transferem do jednego z gigantów Premier League. Przedstawiciele gwiazdora Realu Madryt polecieli do Anglii na rozmowy - poinformował Football Insider.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo jest zainteresowany transferem do Premier League

Rodrygo pozostaje w centrum spekulacji transferowych. Gwiazdor Realu Madryt nie cieszy się zaufaniem sztabu szkoleniowego Xabiego Alonso i z tego powodu jest łączony z odejściem. Trener Królewskich podkreślił, że liczy na Brazylijczyka, ale brak dobrych perspektyw może go skłonić do zmiany klubu.

Skrzydłowy nie wszedł na boisko w pierwszym meczu Realu Madryt w tym sezonie La Liga. Wydaje się, że ten fakt mógł zdecydować o decyzji Rodrygo. Według serwisu Football Insider przedstawiciele piłkarza udali się do Anglii, aby rozpocząć rozmowy z zainteresowanymi klubami. Sam 24-latek byłby zainteresowany przenosinami do Premier League i postrzega ten kierunek jako najbardziej atrakcyjny.

W grze o transfer gwiazdora Los Blancos są przede wszystkim Liverpool oraz Manchester City. To między innymi z tymi drużynami chcą porozmawiać agenci Brazylijczyka. Ponadto możliwe jest spotkanie z działaczami Arsenalu.

Real Madryt jest gotowy przyjąć ofertę za Rodrygo. Musi ona jednak spełnić kluczowy warunek, który oczywiście stanowi cena. Florentino Perez byłby skłonny sprzedać zawodnika za kwotę w granicach 90 milionów euro.