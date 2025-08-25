Chelsea zaproponowała wymianę za Garnacho. Jest decyzja Man United

Manchester United otrzymał kolejną ofertę za Alejandro Garnacho. Chelsea zaproponowała wymianę, w ramach której na Old Trafford miałby trafić Tyrique George. Jak podaje Daily Mail, Czerwone Diabły odrzuciły propozycję.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Tyrique George za Garnacho?! Man United odrzucił ofertę Chelsea

Manchester United sprowadził latem trzech nowych zawodników, którzy wzmocnili formację ataku. Wszystko za sprawą decyzji Rubena Amorima, który skreślił kilku ofensywnych zawodników. Bez przyszłości na Old Trafford są m.in. Jadon Sancho i Alejandro Garnacho.

W przypadku reprezentanta Anglii krążą pogłoski, że może zakotwiczyć w Serie A, ponieważ stara się o niego AS Roma. Z kolei Argentyńczyk od dawna łączony jest z Chelsea. Transfer do Londynu ma być priorytetem 21-latka, który szuka okazji do regularnej gry, aby otrzymać powołanie na Mistrzostwa Świata 2026.

Problem stanowi kwota transferu, bowiem Czerwone Diabły chcą otrzymać aż 50 milionów funtów. The Blues są gotowi zaproponować co najwyżej połowę, czyli 25 mln funtów. Ze względu na dużą rozbieżność porozumienie wydaje się dalekie od osiągnięcia.

Chelsea nie zamierza się poddawać i szuka sposobu, aby przekonać 20-krotnych mistrzów Anglii do sprzedaży piłkarza. Według portalu DailyMail ostatnio zdecydowali się zaproponować wymianę zawodników, włączając w transakcję Tyrique George’a. Manchester United odrzucił taką propozycję. Interesuje ich tylko gotówka, aby zrównoważyć bilans zysków i strat na rynku transferowym.

Garnacho to wychowanek Manchesteru United, do którego trafił z akademii Atletico Madryt. Łącznie w pierwszym zespole rozegrał 144 spotkania, w których zdobył 26 goli i zanotował 22 asysty.