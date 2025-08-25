Gwiazdor Serie A rozchwytywany. Real Madryt ma na niego plan

Paz wróci do Realu. Klub ma na niego plan
Nico Paz po latach spędzonych w akademii Realu Madryt został w 2024 roku wytransferowany do włoskiego Como. Jego debiutancki sezon w Serie A był naprawdę obiecujący – uzbierał sześć trafień oraz dziewięć asyst w 35 spotkaniach. Znakomicie rozpoczął również tę kampanię – na inaugurację przeciwko Lazio strzelił gola i dołożył do tego asystę. 20-letni Argentyńczyk udowadnia, że jest wielkim talentem i ma przed sobą świetlaną przyszłość.
Nie dziwi więc, że zainteresowały się nim kluby z europejskiej czołówki. Ostatnio zgłosił się po niego Tottenham, który zaoferował aż 70 milionów euro. Como tę propozycję odrzuciło, a w tę decyzję mocno zaangażował się Real Madryt, który ma możliwość odkupienia Paza za 10 milionów euro. Fabrizio Romano twierdzi, że planuje zrobić to w przyszłym roku.
Como ma do tego czasu odrzucać wszelkie oferty za Paza. Ofensywny pomocnik spędzi jeszcze jeden sezon we włoskim klubie, a za rok wróci na Santiago Bernabeu. Real widzi w nim duże wzmocnienie oraz opcję na lata. Jednocześnie ma świadomość, że w tym momencie miałby problem z regularną grą, dlatego nie został sprowadzony wcześniej.
Temat powrotu Paza tego lata był poważnie rozważany, ale jeszcze jeden sezon w Serie A będzie dla niego korzystny. Argentyńczyk jest absolutną gwiazdą Como i potencjalnie jednym z najlepszych graczy włoskiej ekstraklasy.