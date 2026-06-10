Bayern Monachium zdecydował się wystawić na sprzedaż niewypał transferowy. Na wylocie z klubu znalazł się Hiroki Ito. Mistrzowie Niemiec oczekują 20 milionów euro za Japończyka - donosi "Sport Bild".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Hiroki Ito na wylocie z Bayernu Monachium

Bayern Monachium zamierza dokonać zmian kadrowych. Z klubem mają rozstać się niepotrzebni gracze. Jako pierwszy może to zrobić Kim Min-jae, który negocjuje z Juventusem. Tymczasem „Sport Bild” zdradza, że losy Koreańczyka ma podzielić też inny defensor. Na wylocie z drużyny mistrza Niemiec znalazł się Hiroki Ito.

Japończyk nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W 2023 roku przychodził na Allianz Arenę jako gwiazda VfB Stuttgart. Bayern Monachium zapłacił za niego ponad 20 milionów euro. Defensor miał olbrzymie problemy w drużynie Bawarczyków. A wszystko przez problemy zdrowotne. Częste kontuzje uniemożliwiły mu pokazanie się z najlepszej strony.

Decyzja Bayernu Monachium nie powinna zatem dziwić. Teraz pozostaje pytanie, który klub zgłosi się po Hirokiego Ito. Na ten moment w prasie nie pojawiają się jeszcze doniesienia w tej sprawie. Możemy być jednak pewni, że Japończyk wkrótce wzbudzi zainteresowanie któregoś z zespołów. I to niekoniecznie z Bundesligi.

Hiroki Ito w zeszłym sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Japończyk zdołał strzelił jednego gola. A do tego udało mu się zaliczyć dwie asysty.