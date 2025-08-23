70 milionów na stole. Tottenham kusi zawodnika Manchesteru City

Tottenham przygotował nową ofertę w sprawie jednego z graczy Manchesteru City. Nowe informacje na ten temat przekazał dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X.

fot. MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Tottenham gotowy wyłożyć 70 milionów euro za Savinho

Tottenham Hotspur wciąż liczy na to, że uda się przekonać władze Manchesteru City do sprzedaży jednego z zawodników mistrza Anglii. Najnowsze informacje w tej sprawie podał Fabrizio Romano.

Znany insider poinformował, że The Spurs są gotowi zwiększyć swoją ofertę za Brazylijczyka do 70 milionów euro. Taki krok może nastąpić tuż po sobotnim starciu Premier League pomiędzy obiema drużynami.

🚨⚪️ Understand Tottenham are now prepared to improve their bid for Savinho over €70m, after the game this weekend.



Manchester City hierarchy blocked all approaches in the last 10 days but Spurs will give it one more try.



🎥🔛 https://t.co/NEfurVHLgb pic.twitter.com/KIlKjnVo8C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

Warto zaznaczyć, że w ostatnich dziesięciu dniach przedstawiciele The Citizens konsekwentnie odrzucali wszystkie próby przeprowadzenia transferu ze strony Tottenhamu. Mimo to londyńczycy zamierzają podjąć się kolejny raz wyzwania związanego z pozyskaniem zawodnika.

Savinho to 21-latek, który ma kontrakt z Manchesterem City ważny do końca czerwca 2029 roku. Trzynastokrotny reprezentant Brazylii może występować zarówno na skrzydle, jak i w roli ofensywnego pomocnika, co czyni go graczem bardzo wszechstronnym.

Piłkarz trafił do ekipy z Etihad Stadium w lipcu ubiegłego roku za 25 milionów euro z Troyes. Obecnie leczy kontuzję, a jego powrót do gry przewidywany jest na początek września.

Savinho ma już na koncie występy w Klubowych Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych. W trzech spotkaniach zdobył bramkę i zanotował asystę. Tymczasem sobotnie starcie Manchesteru City z Tottenhamem rozpocznie się o godzinie 13:30.

Czytaj więcej: Flick ma plan na Levante. Skład Barcelony może zaskoczyć kibiców