Nie tylko Lech Poznań. Inny polski klub też chce Pululu [NASZ NEWS]

Afimico Pululu to jeden z najbardziej pożądanych napastników Ekstraklasy. Jak informowaliśmy, jego sprowadzeniem zainteresowany jest Lech Poznań, ale na tym nie wszystko. Z informacji goal.pl wynika, że inny polski klub też chce Pululu!

PressFocus Na zdjęciu: Afimico Pululu

Świetny początek sezonu

Afimico Pululu w doskonały sposób zaczął ten sezon. Napastnik Jagiellonii w czterech meczach Ligi Konferencji UEFA strzelił cztery, gole, dorzucjąc do tego trafienia w lidze. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie jego usługami rośnie.

Jak już informowaliśmy, Pululu chce u siebie Lech Poznań, który podjął konkretne działania w tej sprawie. Z naszych informacji wynika, że nie jest to jednak jedyny polski klub zainteresowany tym zawodnikiem.

Jak ustalił goal.pl zainteresowanie Pululu wyraża też Pogoń Szczecin! Duma Pomorza traci właśnie Efthymisa Koulourisa, który przeniesie się do drugiej ligi saudyjskiej. Pogoń ma zarobić na nim ponad 4 miliony euro i część z tej kwoty chciałaby zainwestować właśnie w Pululu.